Brésil : de jeunes artistes noirs côtés sur le marché de l'art

De jeunes artistes noirs brésiliens gagnent en popularité sur le marché de l’art.

Issus des favelas de Rio de Janeiro, cette nouvelle génération de créateurs sont pour la plupart autodidactes.

Les œuvres de Jota, 22 ans, sont très recherchées par les collectionneurs brésiliens et étrangers. Jota et plusieurs autres artistes nés dans les bidonvilles se sont fait une place de choix dans les foires d'art contemporain et les musées prestigieux.

"Je peins des scènes de la vie quotidienne, vous savez ? Tout ce qui se passe ici, je veux le mettre sur ma toile, vous voyez ?[...]Je pense que ce qui se passe dans la favela doit être montré pour que les gens puissent témoigner de l’intérieur rapporter ce qui s'y passe. C'est une nécessité constante pour moi."

L'univers qui inspire les créations de Johny Alexandre Gomes de son vrai nom, est la favela de Chapadao, dans le nord de Rio, où les fusillades sont fréquentes.

La violence policière est l'un des thème principal dans ses œuvres. Il la dépeint avec un réalisme particulier dans un tableau montrant un groupe de voisins transportant un cadavre enveloppé dans un drap ensanglanté lors d'une opération de police dans la favela.

Jota essaie aussi de transmettre l’ambiance chaleureuse qui règne tant bien que mal dans les favelas, avec leur apparence extérieure colorée, le charme des maisons empilées et les danses funk interprétées par les jeunes de Chapadao.

À l'âge de 16 ans, Jota aide son oncle comme maçon. Et il peint ses premières créations sur des plaques de bois qu'il récupère sur le chantier, avec de l'encre acrylique bon marché.

Mais tout a changé lorsque des photos de son travail sur Instagram ont attiré l'attention de Margareth Telles, fondatrice de la plateforme MT Projetos de arte, qui fournit à Jota du matériel, un atelier dans le centre-ville et gère la vente de ses œuvres :"Je pense que l'art 'périphérique' ou l'art qui vient de ces endroits est nécessaire pour une collection, cette réparation est nécessaire. Réparer, amener ces artistes, investir en eux, alors j'espère que de plus en plus d'institutions ouvriront leurs portes à ces artistes.", a-t-elle déclaré.

Lors de la foire annuelle d'art contemporain ArtRio, les peintures de Jota sont vendues en quelques heures. Lors de la dernière édition, en septembre dernier, l'une de ses œuvres a été vendue pour 15 000 réais (environ 3 000 USD au taux de change actuel).