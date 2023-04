Maroc : nette augmentation du nombre de touristes

Les arrivées de touristes au Maroc ont atteint le chiffre record de 2,9 millions au premier trimestre 2023.

Une augmentation de 17% par rapport à la même période en 2019, qui donne bon espoir au pays, qui ambitionne d'attirer 17,5 millions de touristes et de créer 200 000 nouveaux emplois d'ici 2026.

Les données compilées par le ministère marocain du Tourisme, de l'Artisanat et du Social et de la Solidarité ont attribué la tendance à la hausse à la croissance des marchés touristiques sortants, notamment les marchés espagnol, britannique, italien et américain qui ont augmenté respectivement de 45%, 28%, 9% et 5%.

Mais les récentes arrivées de visiteurs au Maroc sont probablement liées aussi aux initiatives entreprises par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) pour stimuler le secteur. L’ONMT cherche en effet à positionner le pays parmi les 10 premières destinations mondiales.

Son nouveau plan d'action 2023-2026 intitulé "La lumière en action" se concentre sur l'amélioration de quatre piliers : le marketing, le transport aérien, le numérique et la distribution.

Le ministère s'est d’ailleurs engagé à redoubler d'efforts pour améliorer le marketing et renforcer la connectivité aérienne tout au long de l'année 2023.