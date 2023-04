Kenya : 21 corps déterrés sur la propriété d'un pasteur

Au Kénya, 21 corps ont été déterrés dans le cadre d’une enquête sur une secte présumée.

Les vingt-et-uns cadavres ont été retrouvés sur un terrain appartenant au prêcheur Paul Makenzi, arrêté le 14 avril pour avoir demandé à ses disciples de jeûner jusqu’à la mort. L'enquête sur une secte présumée se poursuit.

Le chef de la police du sous-comté de Malindi, John Kemboi, a déclaré que d'autres tombes peu profondes doivent encore être déterrées. Les travaux de creusement ont commencé vendredi.

_"Nous ne pouvons pas avoir des gens qui se réveillent un jour au nom d'un appel, pour conduire les gens sur la voie du suicide._Chaque église, chaque mosquée, chaque temple et chaque synagogue doit appartenir à un cadre structuré et enregistré," a expliqué Khalid Hussein, militant des droits de l'homme chez Haki Africa.

La police a demandé à un tribunal de l'autoriser à maintenir Makenzi en détention plus longtemps, alors que l'enquête sur la mort de ses fidèles se poursuit. Le pasteur a déjà été arrêté à deux reprises, en 2019 et en mars de cette année, en relation avec la mort d'enfants. À chaque fois, il a été libéré sous caution, et les deux affaires sont toujours en cours d'examen par le tribunal.

Paul Makenzi est actuellement en grève de la faim depuis quatre jours, alors qu'il est en garde à vue.

"Nous demandons à des équipes multidisciplinaires de venir passer au peigne fin ce terrain de 800 acres. L'équipe de la DCI chargée des homicides fait un excellent travail et devrait être autorisée à le poursuivre. Mais la police a besoin de soutien pour passer au peigne fin ce terrain de 800 acres, afin que nous puissions en sauver d'autres, et peut-être aussi déterrer d'autres charniers qui pourraient se trouver dans l'une ou l'autre des zones où nous nous trouvons," a ajouté Khalid Hussein.

Une information émanant du public a conduit la police à faire une descente dans la propriété du pasteur à Malindi, une ferme baptisée l'église Good News International Church où elle a trouvé 15 personnes émaciées, dont quatre qui sont décédées par la suite.

Les adeptes ont déclaré qu'ils s'affamaient sur les instructions du pasteur afin de rencontrer Jésus.