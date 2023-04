Mer Méditerranée : 55 migrants secourus par l'ONG italienne Emergency

Le navire de l'ONG italienne Emergency a secouru 55 migrants en Méditerranée centrale le week-end dernier.

Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes à bord d'une embarcation. Après quelques jours de navigation, l'organisation caritative devrait débarquer les personnes dans le port de Marina di Carrara, dans le nord de l'Italie.

Emanuele Nannini, chef de mission d'Emergency revient sur les conditions du sauvetage : Life Support, le navire de recherche et de sauvetage d'Emergency, vient d'effectuer le sauvetage de 55 personnes à bord d'un bateau en caoutchouc qui dérivait loin des côtes libyennes. Ils étaient partis à 12 heures, mais leur moteur hors-bord était hors service depuis des heures.

Selon l'agence des Nations Unies pour les migrations, les trois premiers mois de 2023 ont été les plus meurtriers des six dernières années pour les migrants traversant la Méditerranée centrale à bord d'embarcations de fortune. L'OIM a recensé 441 décès entre l'Afrique du Nord et les côtes méridionales de l'Europe en janvier, février et mars.