Le Parti communiste sud-africain veut une enquête sur la mort de Chris Hani

Le 10 avril marquait le 30e anniversaire de l'assassinat du leader révolutionnaire sud-africain Chris Hani.

Une date choisie par le Parti communiste sud-africain dont Chris Hani était le secrétaire général, pour demander l'ouverture d'une enquête, estimant que de nombreuses zones d'ombre planent encore sur la mort de son leader emblématique.

Engagé dans la lutte contre le régime d'apartheid et la défense des droits des noirs, Chris Hani est élevé au rang d'icône dans son pays. Il a été assassiné le 10 avril 1993 devant son domicile de Boksburg par un Polonais. Janusz Walus, lié à l'extrême droite blanche afrikaner, avait abattu Chris Hani, de quatre balles. Trente ans après son forfait et alors que sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité, Walus a été libéré en décembre 2022. Une libération qui a suscité l'indignation au sein de la classe politique sud-africaine.

Lundi, lors de la traditionnelle commémoration de l'assassinat de Chris Hani à Germiston dans la province de Gauteng, le Premier secrétaire général adjoint de l'ANC, Nomvula Mokonyane, a promis à travers son parti de faire pression pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte. Quant à la veuve de Chris Hani, elle a critiqué un système judiciaire qui dit-elle a permis à "un criminel de poursuivre sa vie alors que celle de son mari a été emportée".

Chris Hani, révolutionnaire emblématique

Chris Hani est né le 28 juin 1942 dans la ville rurale de Cofimvaba dans l'Est de l'Afrique du Sud. En 1956, Hani a adhéré au Congrès national africain et, un an plus tard, à la Ligue de la jeunesse de l'ANC, organisant des activités clandestines dès l'âge de 15 ans. C'est en 1961, qu'il rejoint le Parti communiste sud-africain en 1961, qui était interdit par le régime de l'apartheid et devait fonctionner dans l'illégalité. Hani fait ses armes dans l'aile militaire de la lutte, "Umkhonto we Sizwe" ("Lance de la nation"). Recherché, il s'exile, avant de revenir dans son pays après 27 ans d'absence. Pendant son exil, Hani joue un rôle actif dans la lutte armée et se bat aux côtés d'autres mouvements de libération des africains. Les dernières années avant son assassinat, il a parcouru l'Afrique du Sud, organisant le peuple pour la prochaine phase de la lutte contre le colonialisme et le capitalisme.