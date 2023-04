Maroc : manifestation en soutien à la Palestine à Rabat

Au Maroc, des activistes et sympathisants de la cause palestinienne ont manifesté vendredi devant le Parlement marocain à Rabat pour dénoncer l’intervention de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

La normalisation des relations entre Tel Avi et Rabat s’est officialisée en décembre 2020. Mais le Maroc s'efforce de rappeler régulièrement son engagement en faveur de la Palestine.

_"Aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement fasciste de droite, le peuple palestinien est confronté à un très grand danger. Ces gens rêvent de chasser les Palestiniens, de poursuivre cette nakba (catastrophe) ininterrompue depuis 1948, en l'amplifiant, en chassant les Palestiniens de Jérusalem et en construisant de plus en plus de colonies" a déclaré_Sion Assidon, militant des droits de l'homme lors de la manifestation à Rabat.

"Depuis des années, nous luttons contre la normalisation, cette normalisation qui est devenue une alliance militaire, et nous disons qu'il est impossible pour le peuple marocain d'accepter que le Maroc fasse une alliance militaire avec les occupants de la Palestine" a-t-il ajouté.

Mercredi, le Maroc a condamné "vivement" mercredi l'intervention de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et dénoncé "l'agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré du ramadan".

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué que "le Royaume du Maroc, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne la nécessité de respecter le statut juridique, religieux et historique d’Al Qods et des Lieux Saints et d’éviter toutes les pratiques et violations qui sont à même d’anéantir toutes les chances de paix dans la région".