ONU : le Conseil de sécurité s'alarme de la progression du terrorisme

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme demandée par le Mozambique, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mardi être "profondément préoccupé par les progrès réalisés par les groupes terroristes au Sahel et ailleurs".

"Aucun âge, aucune culture, aucune religion, aucune nationalité et aucune région n'est à l'abri, mais la situation en Afrique est particulièrement préoccupante. Le désespoir, la pauvreté, la faim, le manque de services de base, le chômage et les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de créer un terrain fertile pour l'expansion rampante des groupes terroristes qui infectent de nouvelles parties du continent." a ajoutéAntonio Guterres.

Le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, qui dirige le Conseil ce mois-ci, a déclaré que les groupes terroristes s'appuient sur divers trafics pour financer leurs activités :"L'association du terrorisme avec le crime organisé transnational a contribué à la survie et à la propagation des groupes terroristes. Sur le continent africain, ces groupes ont généralement recours au trafic de ressources minérales, en particulier de pierres précieuses, et au trafic de stupéfiants pour financer leurs activités par le biais du blanchiment d'argent. Ces ressources financières provenant d'activités illicites permettent de séduire et de recruter des jeunes pour qu'ils rejoignent leurs rangs et leurs fichiers au sein des groupes terroristes. Et si le terrorisme est une menace mondiale, la situation en Afrique est particulièrement critique" a-t-il dit.

Le représentant permanent adjoint du Royaume-Uni auprès des Nations unies, James Kariuki, a suggéré le recours aux sanctions de l'ONU comme solution.