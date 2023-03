Libye : l'UE réfute les accusations de l'ONU sur les migrants

L'Union européenne a défendu mardi son bilan en matière d'aide au migrants en Libye, après que des enquêteurs soutenus par l'ONU ont accusé le bloc des 27 nations d'avoir encouragé les violations des droits de l'Homme et d'autres crimes dans ce pays d'Afrique du Nord.

La Libye est un point de départ important pour les personnes d'Afrique du Nord et d'ailleurs qui souhaitent effectuer la périlleuse traversée de la mer Méditerranée à bord d'embarcations mal entretenues, à la recherche d'une vie meilleure ou d'un refuge en Europe.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies, au moins 529 migrants sont morts et 848 autres sont portés disparus au large de la Libye l'année dernière. Plus de 24 680 personnes ont été interceptées par les garde-côtes libyens alors qu'elles tentaient de quitter le pays, puis ramenées.

Présentant lundi le rapport d'une mission d'enquête des Nations unies en Libye, l'enquêteur Chaloka Beyani a déclaré que l'assistance de l'UE aux autorités libyennes, au département des migrations et aux garde-côtes "a aidé et encouragé la commission de ces crimes", y compris de crimes contre l'humanité.

Le rapport indique que les migrants, dont certains auraient pu bénéficier de l'asile, "ont été appréhendés, détenus et débarqués en Libye dans le seul but d'empêcher leur entrée en Europe, en corollaire de la politique européenne d'immigration et de l'agenda économique de la migration en Libye, par le biais de leur détention et de leur exploitation ultérieures".

La Commission européenne, organe exécutif de l'UE, a déclaré qu'elle prenait ces allégations "très au sérieux", tout en soulignant que son travail en Libye était essentiel et souvent réalisé en coordination avec des agences des Nations unies telles que l'OIM et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

"Ne rien faire n'est pas une réponse. Notre objectif, notre objectif commun, est d'aider à améliorer la situation des personnes bloquées en Libye", a déclaré Peter Stano, porte-parole de la Commission.

"Bien sûr, il y a des incidents. Il y a des problèmes qui sont une source d'inquiétude. Nous essayons de les résoudre avec les partenaires en Libye, avec les partenaires internationaux", a déclaré M. Stano à la presse à Bruxelles. Il a ajouté que la mission de l'UE en Libye avait coopéré avec les enquêteurs.

Le rapport indique également que les enquêteurs pensent que l'UE et ses pays membres "ont fourni, directement ou indirectement, un soutien financier et technique ainsi que des équipements, tels que des bateaux, aux garde-côtes libyens et à la Direction de la lutte contre la migration illégale", qui ont été utilisés pour intercepter et détenir les migrants.

Toutefois, M. Stano a réfuté les suggestions selon lesquelles l'UE pourrait payer pour maintenir les migrants en Libye.

"Nous ne finançons aucune entité libyenne. Nous ne donnons pas d'argent physique à nos partenaires en Libye", a-t-il déclaré. "Ce que nous faisons, c'est allouer beaucoup d'argent, qui est ensuite généralement utilisé par nos partenaires internationaux. Une grande partie passe par les Nations unies, par exemple".

Au début du mois, la Commission a déclaré qu'un nouveau bateau avait été récemment remis aux garde-côtes. Deux autres bateaux neufs et un nombre non divulgué de bateaux rénovés sont encore à venir.

Dans le même temps, l'UE a remis à neuf six autres bateaux pour l'administration générale libyenne de la sécurité côtière, qui est distincte des garde-côtes. En février, l'Italie a fourni deux autres embarcations rapides à la flotte de la GACS. La Commission a déclaré mardi que 142 agents de l'administration générale de la sécurité côtière avaient reçu une formation de l'UE.

L'Italie, où arrivent la plupart des personnes quittant la Libye, a reçu au moins 15 millions d'euros (16,3 millions de dollars) de l'UE pour financer le travail de contrôle des migrations et des frontières dans ce pays.

L'année dernière, dans une réponse écrite à une question du Parlement européen, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que "l'UE a consacré environ 700 millions d'euros (760 millions de dollars) à la Libye au cours de la période 2014-20, dont 59 millions d'euros (64 millions de dollars)" pour les garde-côtes et le GACS.