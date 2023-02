Ethiopie : les bergers nomades frappés par la sècheresse

Dans la Corne de l'Afrique, les éleveurs nomades attendent depuis plus de deux ans que la pluie arrive. Les cinq dernières saisons des pluies depuis la fin de l'année 2020 n’ont pas été productives.

Selon les Nations unies, rien qu'en Éthiopie, 12 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aiguë en plus du conflit meurtrier qui a également ravagé le nord du pays.

Plus de 4,5 millions de têtes de bétail sont mortes depuis 2021 et 30 millions d'autres animaux « affaiblis et émaciés » sont en danger, a déclaré l'agence humanitaire de l'ONU OCHA dans un rapport du 18 janvier.

"Dans ma vie d'avant, j'étais très heureuse, j'avais mes enfants, des animaux qui donnaient du lait et de la viande. Nous nous déplacions librement d'un endroit à l'autre, et maintenant toute notre richesse (le bétail) a disparu, nous sommes réunis ici avec mes enfants," explique Alaso Adibi.

"Maintenant, la vie des gens est en danger. La majorité des gens ont quitté le village à cause de la famine et ceux qui restent ici n'ont rien," rajoute Mahad Astur Kahin, berger.

Avec le bétail décimé et les moyens de subsistance détruits, les bergers doivent trouver d’autres moyens de subvenir à leurs besoins.

"J'ai décidé de passer d'une vie de berger à un nouveau mode de vie. Je veux créer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, juste pour prendre soin de ma famille," Mohammed Hassan Gureh.

Certains n’ont pas la chance de pouvoir se reconvertir car ils ne connaissent rien d’autre que le métier de berger. Au-delà d’un métier, c’est un mode de vie.

"Je ne sais rien faire d'autre que d'être un berger nomade. Je ne suis pas éduqué et je ne sais pas cultiver, c'est le seul moyen que je connaisse pour survivre," raconte Bele Kalbi Nur, jeune berger.

Il s'agit de la pire sécheresse depuis plus de quarante ans en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. La prochaine saison des pluies devrait, également, être inférieure à la moyenne.