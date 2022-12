ONU : la moitié de la population somalienne touchée par la sécheresse

À l’occasion d’une réunion conjointe de la ligue des états arabes et des Nations unies, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour la Somalie a déclaré que le pays connaissait une « urgence catastrophique ».

La Somalie souffre de sa cinquième saison des pluies consécutivement ratée et une sixième est prévue pour l'année prochaine.

"La fin de l'urgence n'est nulle part en vue. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, environ 7,8 millions de Somaliens, soit près de la moitié de sa population, ont été touchés par la sécheresse et près de 1,3 million de personnes ont été déplacées depuis janvier 2021. 6,7 millions de personnes devraient être confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Et ce, d'ici la fin de l'année à venir." a déclaréAdam Abdelmoula, coordinateur humanitaire de l'ONU pour la Somalie.

Cette nation de fiers éleveurs a survécu à des générations de sécheresse, mais elle est aujourd'hui en proie à plusieurs crises mondiales simultanées.

"Les statistiques indiquent que le nombre de personnes qui vivent dans des conditions de pré-famine ou de quasi-famine en Somalie a augmenté de cinq fois depuis le début de l'année et les déplacements internes sont toujours en cours et le conflit pour les ressources rares affecte dangereusement la paix et la sécurité pour la société et la situation politique en Somalie." a ajouté Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe.

Une rare déclaration de famine pourrait être faite prochainement, la première déclaration significative dans le monde depuis la famine en Somalie il y a dix ans.