Mondial 2022 : la quête finale

Jour de repos à Doha alors que les demi-finales du Mondial ont rendu leur verdict. Les supporteurs présents au Qatar attendent désormais avec impatience les finales prévues ce week-end.

Les Marocains ont déjà digéré leur défaite face à la France et espèrent bien conclure en beauté leur incroyable épopée en décrochant une troisième place mondiale contre la Croatie ce samedi.

”Je suis tellement heureux que l'on ait déjà réussi à atteindre les demi-finales, se réjouit Mehdi, un Marocain croisé dans le souk. On était à deux doigts d'arriver en finale, l'arbitrage ne nous a pas aidé, les joueurs étaient fatigués et on n'a pas pu résister à la France, pas de chance pour le Maroc. Mais c'est déjà tellement historique ce que l'on a fait au nom des pays arabes et africains, c'est fantastique d'être arrivés aussi loin.”

La grande finale opposera donc l'Argentine de Messi à la France de Mbappé, deux nations bien décidées à accrocher une troisième étoile à leur maillot.

"Je crois que l'Argentine sera l'heureuse élue, pronostique Lorena, une Colombienne acquise à la cause de l'Albiceleste. Au nom de tout le continent sud-américain, je suis certaine qu'elle gagnera la Coupe du monde."

Les supporteurs français ne l'entendent évidemment pas de cette oreille à l'image de Sonia, venue de Paris : "On va gagner, on doit gagner. On a vraiment une bonne équipe, on l'a montré hier même en étant privé au milieu d'un joueur important comme Rabiot. Je pense qu'on va le faire, on va gagner 3-1."

France ou Argentine, c'est dimanche après-midi que l'on saura qui soulève le trophée tant convoité. L'aboutissement d'un rêve qui ne cesse de grandir depuis maintenant trois semaines de compétition acharnées.