Mondial 2022 : les supporters marocains tristes mais fiers

Les Marocains pleurent la défaite contre la France en demi-finale de la Coupe du monde, mercredi. Mais malgré la défaite 0 à 2, les Lions de l'Atlas sont entrés dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

_"Malgré notre défaite face à un champion du monde, nous ne sommes pas déçus car nous avons une grande et forte équipe. Pour dire la vérité, l'équipe nationale marocaine a fait une excellente Coupe du monde." a expliqué_Abdelhaq Rachouk, supporter marocain.

"Les joueurs se sont bien battus et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont joué pour tous les Marocains et les Arabes, mais dans le sport, il y a toujours un gagnant et un perdant." s'est résigné Mohamed Choumakh , supporter marocain.

"Nous avons très bien joué. Nous étions très heureux quand nous avons battu la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal, mais aujourd'hui nous sommes tristes. Peu importe, car ce n'est pas facile d'atteindre le stade des demi-finales". a ajouté Nawfal Atik,un jeune supporter marocain.

Le Maroc est toujours dans la compétition et jouera contre la Croatie pour la troisième place samedi.