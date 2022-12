Mondial 2002 : un France-Maroc à forte connotation politique

Hind Sabouni se souvient avec fierté du parcours historique de son pays en Coupe du monde, qui a éliminé les unes après les autres les grandes puissances du football européen et les anciennes puissances coloniales - la Belgique, l'Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo - pour devenir la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales.

Pour cette jeune femme de 26 ans, professeur d'anglais dans la capitale marocaine, et pour bon nombre de ses compatriotes, tant à l'intérieur de la nation nord-africaine qu'au sein de la diaspora, les choses sont sur le point de se compliquer. Le prochain adversaire est la France : le champion en titre et l'ancien dirigeant colonial du Maroc pendant la majeure partie de la première moitié du 20e siècle.

Le match de mercredi a une résonance politique et émotionnelle pour les deux nations. Il fait resurgir tout ce qui est complexe dans cette relation où la France exerce toujours une influence économique, politique et culturelle considérable.

"Ce match est unique en son genre", déclare Hind Sabouni. "Surtout que la France est à côté de la plaque. Nous pouvons montrer au reste du monde que le Maroc n'est plus l'arrière-cour de la France".

Pour l'ancien protectorat, le match contre le champion en titre est l'occasion de montrer que le Maroc est un ennemi redoutable - sur le terrain de football au moins - même si l'immigration entre les deux pays a brouillé les lignes pour beaucoup en France et au Maroc sur qui soutenir mercredi au Qatar.

Au cours de la dernière décennie, les relations du Maroc avec la France ont changé. Selon Hind Sabouni, sa génération de Marocains est fatiguée de la domination de la France. Les jeunes Marocains, dit-elle, "parlent anglais au lieu de français, ils achètent plus de produits américains que de produits français et même ceux qui veulent chercher une meilleure vie à l'étranger essaient d'éviter la France". Et d'ajouter : "Même s'il ne s'agit que d'un match de football, certains y voient une occasion de se venger."

Mais pas tout le monde.

Kenza Bartali, une professionnelle de la communication à Rabat, ne voit aucune connotation politique dans ce match. Elle a obtenu son master en France, et a vécu pendant deux ans à Paris et dans les villes du sud, Nice et Toulon, entre 2016 et 2018. Elle s'est fait des "amis merveilleux" qui sont toujours ses amis aujourd'hui. "La plupart des étudiants marocains ont été traités avec respect", a déclaré la jeune femme de 26 ans.

Pourtant, il n'y a aucun doute sur l'équipe qu'elle soutient. "J'espère sincèrement que le Maroc ira en finale", avance Kenza Bartali. "Je suis consciente que ce sera difficile car la France est une très bonne équipe, mais nous espérons le meilleur."

Les sentiments de Hind Sabouni trouvent un écho chez les Marocains et les autres Nord-Africains en France. Bien que la jeune génération d'immigrants et leurs descendants semblent plus à l'aise avec les identités et les langues multiples en France, ils sont toujours confrontés à la discrimination institutionnelle, aux préjugés raciaux et ethniques dans la vie publique, aux difficultés économiques et au manque d'opportunités d'emploi.

Comme lors des précédentes Coupes du monde, la France s'est une fois de plus tournée vers son équipe nationale de football composée de joueurs d'origines diverses pour prouver que le pays est effectivement devenu un creuset malgré les préjugés latents, alimentés contre les immigrés par des élus de droite.

"Les changements culturels et les changements dans la vie sur le terrain ont un effet et l'équipe représente cela", soutient Laurent Dubois, professeur à l'université de Virginie à Charlottesville, auteur de deux livres sur le football français et international.

"La façon dont les joueurs vivent le fait d'être Français et ne semblent pas avoir de problème à être aussi Africain ou autre chose en même temps est un antidote au ressentiment des immigrants de la droite."

Au Maroc, les gens ont adopté les joueurs de l'équipe nés à l'étranger comme s'ils étaient des fils du pays. Ils apprécient l'expérience et le professionnalisme qu'ils apportent des meilleurs clubs européens et sont fiers qu'ils aient choisi le Maroc comme équipe nationale alors qu'ils auraient pu jouer pour leurs pays de naissance, de l'Espagne au Canada en passant par la Belgique et au-delà.

L'équipe nationale marocaine dépend fortement de la diaspora, puisque 14 des 26 joueurs de l'équipe sont nés à l'étranger, y compris leur entraîneur d'origine française, Walid Regragui, ce qui représente la proportion la plus élevée de toutes les équipes présentes à la Coupe du monde.

À l'instar des supporters marocains et des quelque cinq millions de personnes disséminées en Europe et ailleurs, de nombreux joueurs sont aux prises avec les récits familiaux de l'histoire coloniale, les défis de l'immigration et les questions de loyauté nationale. Ils veulent désespérément se détacher des fardeaux du passé et gagner une place en finale de la Coupe du monde - que leur foyer soit en France ou au Maroc, ou en Belgique, au Canada, en Tunisie, en Algérie ou ailleurs.

"La plupart des joueurs marocains qui sont nés à l'étranger ont choisi le Maroc comme équipe nationale parce qu'ils ont le sentiment de jouer pour autre chose que de gagner un match de football", avance Maher Mezahi, un journaliste algérien basé à Marseille. "Ils jouent pour élever la fierté nationale et pour rendre leur famille fière".

Pour Walid Regragui, sa double identité et celle de ses joueurs n'ont pas de sens dans le plus grand match que l'équipe ait eu à affronter.

"Je suis un binational, et c'est un honneur et un plaisir", a déclaré l'entraîneur marocain. "Et c'est un honneur et un plaisir d'affronter la France. Mais je suis l'entraîneur du Maroc et nous allons jouer contre la meilleure équipe du monde. Le plus important est de se qualifier pour la finale."

Et de conclure : "Lorsque nous jouons pour l'équipe nationale marocaine, nous sommes des Marocains".