Rwanda : les femmes du secteur minier victimes de violences sexuelles

Il a été prouvé que la violence sexuelle et sexiste ne menace pas seulement la vie et l'avenir des victimes, elle entrave également le développement du pays dans son ensemble.

Dans le secteur minier du Rwanda, un secteur dominé par les hommes, de nombreux cas de discrimination et de harcèlement sexuel ont pour victimes des femmes, en particulier des veuves et des mères célibataires.

Des étudiantes de premier cycle désespérément à la recherche d'un emploi ont été mises dans des situations où elles ont dû accorder des faveurs sexuelles à des directeurs de mines dans l'espoir d'obtenir un emploi dans le secteur minier en retour.

"Dans le passé, j'ai été victime de harcèlement sexuel dans les mines, mais j'avais peur de le signaler à qui que ce soit, je voulais garder mon emploi. Il__est difficile de trouver un autre emploi, je connais beaucoup d'autres femmes qui vivent la même situation." a révéléWinnie Kayitesi, employée dans les mines.

Globalement, les mines ont créé une sous-culture d'hyper-masculinité qui a rendu l'environnement de travail minier défavorable aux femmes.

Les violences sexuelles et sexistes sont souvent le fait de collègues de travail, mais elles peuvent se poursuivre sans être contrôlées en raison de protections inadéquates sur le lieu de travail ou d'un refus catégorique de les reconnaître comme un problème sur le lieu de travail.

Aline Providence, une militante pour les violences sexuelles et sexistes affirme qu’il faudrait mettre en place davantage de canaux pour signaler les cas : "Avant d'obtenir un emploi, les femmes doivent donner quelque chose, pas seulement du sexe, mais parfois elles doivent payer un certain pourcentage d'argent pour être embauchées car on dit que les femmes sont faibles et qu'elles ne peuvent pas contribuer autant que les hommes. Dans chaque entreprise, il doit y avoir une boîte à idées que les femmes peuvent utiliser pour faire des rapports et signaler ce qui se passe sous terre dans les mines."

Plus de 1035 personnes travaillent dans ces mines, dont 185 sont des femmes. Le gouvernement du Rwanda a mis en place des politiques de tolérance zéro en matière de violence sexiste, de harcèlement sexuel, et l'exploitation sexuelle.