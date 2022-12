NBA : Embiid claque 53 points pour les Sixers

Joel Embiid a réalisé une performance spectaculaire dimanche, en marquant 53 points, pour permettre aux Philadelphia Sixers de dominer les Charlotte Hornets (131-113), tandis que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont à nouveau battu les Suns (129-124), après prolongation.

Embiid est devenu le premier joueur de NBA cette saison à marquer plus de 50 points lors de plusieurs matches. Le Camerounais de 28 ans a inscrit 53 points, en réussissant 20 tirs sur 32, dont 2 sur 3 à trois points, et a marqué ses 11 lancers francs, tout en prenant 12 rebonds.

Il devient le troisième joueur de l'histoire des Sixers à marquer 50 points ou plus sur plusieurs matches dans une saison, rejoignant Allen Iverson et Wilt Chamberlain. "Le ballon m'a tout simplement trouvé", a déclaré Embiid. "Je pense que nous avons bien bougé la balle toute la nuit et la balle m'a juste trouvé".

Embiid a pris le contrôle du match dans les trois dernières minutes du deuxième quart-temps, marquant 15 de ses 28 points de la première mi-temps en exploitant un décalage avec l'attaquant des Hornets Mason Plumlee.

Sur un jeu, Embiid a descendu le côté gauche du couloir depuis la ligne de faute, s'est étendu au-dessus de Plumlee et a lancé un dunk tonitruant qui a enflammé la foule du Wells Fargo Center. Ce dunk faisait partie d'une série de trois possessions consécutives qui s'est terminée par un but d'Embiid et un passage sur la ligne pour un bon vieux jeu à 3 points.

"Ça a été incroyable à regarder", a réagi son coéquipier Montrezl Harrell (9 pts, 4 passes, 3 rbds). "C'est un joueur habile. Il fait tellement de choses pour notre équipe sur le plan offensif et défensif également."

"Le fait qu'il joue de façon dominante sur les deux côtés du parquet montre à quel point c'est un grand joueur", a-t-il ajouté.

Les Sixers restent cinquièmes à l'Est (14 victoires, 12 défaites), tandis que Charlotte sombre à la 14e place (7-20).