Nigeria : la magie de Noël opère déjà à Abuja

A Abuja, la capitale du Nigeria, le top départ des célébrations des fête de fin d’année a été donné ce week-end. En témoignent les illuminations de ce parc d’un hôtel du centre de la ville allumées depuis samedi.

Une bonne nouvelle pour le pays le plus peuplé du continent. Alors que 2022 aura été une année difficile entre augmentation des prix et rareté de carburant, les habitant d’Abuja veulent vite tourner page.

"Ce Noël, je suis vraiment reconnaissant à Dieu que nous ayons enfin vu la fin de l'année, malgré les défis, les hauts et les bas que nous avons connus en tant que pays, en tant que peuple. Je suis donc ici pour me détendre, mettre tous les problèmes et les défis derrière moi et m'amuser.", explique Alex Ijeoma, habitante d'Abuja.

L'inflation des prix à la consommation au Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis 17 ans en août 2022, selon l’agence de statistiques du pays,

Ce vent de Noel précoce qui souffle sur la capitale nigériane permet donc aux habitants de se refaire les idées. En famille, des nigérians ont apprécié les prémisses des fêtes dans ce parc. Pour eux, la magie de Noël opère déjà.