Nigeria : des lumières de Noël à Lagos malgré la crise économique

Les décorations de Noël illuminent la capitale économique du Nigeria.

Les rues de Lagos offrent un spectacle féérique cette année pour Noël. L'un des quartiers de la ville fait le bonheur des touristes par ses décors scintillants au niveau des rues Ajose Adeogun et Victoria Island.

Les Nigérians sont sortis en famille admirer les illuminations même si la crise économique plombe l'atmosphère en ces temps de fête.

Au pouvoir depuis Mai, le président nigérian Bola Tinubu avait annoncé la fin des subventions sur les carburants et la libéralisation du naira pour attirer les investisseurs.

Ces réformes ont fait triplé le prix des carburants et le naira a perdu 41% de sa valeur par rapport au dollar sur le marché officiel des devises. L'inflation a dépassé 28% en novembre en un an et le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 31%.

Le gouvernement a annoncé cette semaine subventionner le prix des billets de bus jusqu’au 4 janvier, pour permettre aux familles de se retrouver.