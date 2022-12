Mondial 2022 : le Sénégal doit déjà gérer l'après

Champion d'Afrique, le Sénégal a été surclassé par l'Angleterre et confronté à la réalité en étant éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Le Sénégal était privé de son meilleur joueur Sadio Mané, blessé, et également gêné par l'absence d'autres joueurs clés contre l'Angleterre, mais gardait espoir pour son premier match à élimination directe en 20 ans. La défaite 3-0 a été une fin amère à une campagne décevante pour l'équipe la mieux classée d'Afrique.

Le Sénégal était considéré comme la meilleure équipe africaine à participer à une Coupe du monde, arrivant au Qatar avec une équipe pleine de talents évoluant en Europe. Les Lions de la Teranga ont remporté leur premier titre majeur lors de la Coupe d'Afrique des Nations en février, ce qui a renforcé la confiance pour le Mondial. L'objectif était d'égaler le parcours jusqu'aux quarts de finale lors de la Coupe du monde en 2002.

Différents calibres

Les hommes d'Aliou Cissé ont perdu leur premier match de groupe 2-0 contre les Pays-Bas, avant de battre le Qatar et une équipe dangereuse de l'Équateur pour atteindre les 8e de finale. Même sans Sadio Mané, on s'attendait à ce que le Sénégal présente un défi beaucoup plus difficile à relever pour l'Angleterre, demi-finaliste en 2018.

Le résultat peu flatteur a souligné l'écart important qui subsiste entre la CAN et la Coupe du monde, selon le sélectionneur Aliou Cissé. "Ce qui est vrai à la Coupe d'Afrique des Nations ne l'est pas nécessairement à la Coupe du monde en raison du calibre des équipes. Vous payez pour toutes les erreurs que vous faites".

Les départs

Aliou Cissé pourrait être le premier à partir. L'ancien capitaine du Sénégal, qui a mené son pays aux quarts de finale en tant que joueur en 2002, est sous contrat jusqu'en 2024, mais a déclaré au lendemain de la défaite contre l'Angleterre qu'il devrait reconsidérer la durée de son séjour à la tête des Lions.

Aliou Cissé était présent lors de chacune des trois participations du Sénégal à la Coupe du monde ; en tant que capitaine en 2002 et en tant qu'entraîneur en 2018 et en 2022. Si le Sénégal a été éliminé en phase de groupe il y a quatre ans, Cissé le sélectionneur n'aura toujours pas réédité l'exploit de Cissé le capitaine d'il y a 20 ans. Sélectionneur du Sénégal depuis sept ans, il a déclaré après le match contre l'Angleterre qu'il avait besoin de temps pour "tirer les leçons de cette défaite."

Colonne vertébrale

Le Sénégal pourrait également perdre sa colonne vertébrale avant la prochaine Coupe du monde, le capitaine Kalidou Koulibaly (31 ans), le gardien Edouard Mendy (30 ans), le milieu de terrain Idrissa Gueye (33 ans) et Sadio Mané (30 ans) ayant tous la trentaine ou presque en 2026.

Mané pourrait bien être encore là pour la prochaine Coupe du monde, mais quatre ans, c'est long pour maintenir une réputation d'attaquant le plus redouté du jeu. Sa blessure juste avant le Mondial au Qatar lui a fait manquer une Coupe du monde alors qu'il était au sommet de sa forme.

Les espoirs

Ismaila Sarr est considéré comme le joueur qui mènera le Sénégal vers l'avenir. L'attaquant de 24 ans a renforcé sa réputation au Qatar en assumant une grande partie des responsabilités en attaque en l'absence de Sadio Mané. Les milieux de terrain Krepin Diatta (Monaco), âgé de 23 ans, et Pape Matar Sarr (Tottenham), âgé de 20 ans seulement, devraient également prendre de l'envergure.

Les objectifs

La prochaine préoccupation du Sénégal est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2024 pour conserver son titre. Les qualifications reprennent en mars et le tournoi en Côte d'Ivoire donnera aux Lions de la Teranga l'opportunité de développer une équipe capable de mieux faire sur la plus grande scène en 2026.

"Nous avons travaillé dur pour atteindre ce niveau et être champions d'Afrique, et maintenant le Sénégal doit continuer à travailler pour s'assurer qu'à la prochaine Coupe du Monde nous pourrons mieux jouer", a fait ressortir Aliou Cissé.