Mondial 2022 : le Maroc croit en son étoile

Dernière équipe africaine encore en lice dans cette Coupe du monde au Qatar, le Maroc défie ce mardi l'Espagne. Au pays, enivré par les joies du premier tour, les supporters s'arrachent les maillots des Lions de l'Atlas.

L'espoir est énorme et beaucoup croient possible l'exploit contre le voisin méditerranéen :

"Nous espérons remporter ce match et ainsi tous les Marocains seront contents, le monde entier sera content. Vive le Maroc. Nous espérons que les joueurs nous entendront et gagneront 3-0", avance, enthousiaste, un jeune fan.

A Doha, les Lions sont soudés autour de leur entraîneur Walid Regragui, porté en triomphe après la première place de groupe arrachée devant des équipes du calibre de la Belgique et de la Croatie. L'équipe se présentera au complet de Achraf Hakimi en défense à Hakim Ziyech en attaque.

Côté espagnol, la confiance est également de mise. Deuxième meilleure attaque du tournoi à la faveur de son carton initial contre le Costa Rica (7-0), la Roja croit en son étoile, à l'image du défenseur du Barça, Alejandro Baldé. Mais le Bissao-guinéen d'origine reste méfiant devant le potentiel offensif des Marocains :

"On s'est bien préparés pour ce match, l'équipe croit en ses chances. On est prêts pour mardi et nous ferons tout pour gagner. Ziyech est un joueur de haut niveau et il le prouve depuis le début du Mondial. C'est l'un des meilleurs marocains, un ailier de classe mondiale. A nous de le surveiller."

Le vainqueur de ce Maroc-Espagne affrontera celui du match Portugal-Suisse qui se tiendra un peu plus tard dans la soirée. Cristiano Ronaldo et ses partenaires partent logiquement favoris face à la "Nati" de Breel Embolo.

Les équipes probables des deux dernières rencontres des 1/8 de finale du Mondial-2022, programmées mardi :

(16h00) Maroc - Espagne, au stade Education City

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss (cap), Mazraoui - Amallah, S. Amrabat, Ounahi (ou Sabiri) - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Espagne : Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Gavi, Busquets (cap.), Pedri - F. Torres, Morata (ou Asensio), Olmo

-

(20h00) Portugal - Suisse, au stade Lusail

Portugal : Costa - Dalot, Pepe, Dias, Cancelo - B. Silva, Carvalho, Neves - Bruno Fernandes, Ronaldo, Joao Felix

Suisse : Sommer (ou Kobel) - Widmer, Akanji, Elvedi (ou Schär), Rodriguez - Xhaka, Freuler, - Shaqiri (cap.), Sow, Vargas - Embolo