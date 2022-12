Madagascar : coup d'envoi des travaux de la 1ère autoroute malgache

Alors que le coup d’envoi des travaux de construction d’une autoroute à Madagascar a été lancé samedi, les habitants de la capitale Antananarivo sont divisés face à l’arrivée de la grande artère.

Cette autoroute, la première du pays, reliera la capitale à Tamatave où se trouvent le centre économique et le plus grand port du pays, sur 260 km de long.

Le gouvernement malgache espère ainsi réduire le trafic et les émissions de CO² du pays.

" L'autoroute va nous permettre de désengorger la route nationale numéro 2 parce qu'en fait on estime que le trafic va être multiplié par 5 dans les trois prochaines années. Donc ce sera insupportable pour la route nationale numéro 2 de supporter ce trafic supplémentaire." a déclaréJerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics de Madagascar.

La société égyptienne SAMCRETE sera chargée de ce projet de 4 ans pour un budget de près d'un milliard de dollars.

"La circulation sera plus rapide, les voitures ne consommeront pas beaucoup d'essence, et le transport des marchandises de l'intérieur et de l'extérieur sera plus fluide et plus rapide." s'est confiéePauline Ramialisoa, enseignante.

"Nous sommes en pleine période de repiquage du riz, juste au moment où nos rizières seront détruites. Et nous attendons que l'Etat prenne des mesures pour nous, agriculteurs. Dans tous les discours, aucun fonctionnaire n'a parlé des agriculteurs." a expliquéRoland Edie Rakotodramasy, agriculteur.

La première pierre a été posée samedi lors d’une cérémonie organisée dans la commune de Talata- Volonondry où seront effectués les premiers ouvrages de cette infrastructure.

"Cette autoroute qui va relier la capitale au port principal, le centre économique du pays, va faciliter beaucoup de choses, en réduisant un trajet de 11 heures à 2,5 heures. Elle permettra de réduire les émissions de CO2 de 25 à 30%." a dit Reda Boulos, président du groupe EGAAD.

La première phase des travaux devrait durer 4 ans et s’achever en 2023, date de fin de mandat du président actuel Andry Rajoelina.