Mondial 2022 : à Doha, les livreurs ghanéens célèbrent les Black Stars

Les livreurs ghanéens à Doha ont célébré la victoire de leur équipe sur la Corée du Sud (3-2) lors de la Coupe du monde de football lundi, évitant ainsi l'élimination.

De nombreux livreurs de nourriture Talabat à Doha sont des immigrés du Ghana, et travaillent entre 8 et 12 heures par jour pour livrer des aliments chauds et des produits d'épicerie dans la capitale qatarie.

On les aperçoit régulièrement dans la ville au guidon de leur moto, vêtus de gilets jaunes et manipulant de gros conteneurs jaunes, à toute heure.

Voir jouer leur équipe - même à la télévision - est un rêve que tous ne peuvent se permettre. Certains d'entre eux ont réussi à choisir une équipe qui leur laissait du temps libre pour regarder leur équipe jouer le lundi, mais d'autres n'ont pas eu cette option.

Certains ont regardé des parties du match pendant leur pause, avant de devoir se dépêcher pour une livraison.

"La plupart des livreurs ont pris une pause pour le match. Ils apprécient vraiment la Coupe du monde. ils ont change leurs planning pour supporter le Ghana. où qu'ils soient, les ghanéens apprécient la Coupe du monde jusqu'à présent" a déclaré un livreur, supporter du Ghana.

MwinyiRee Taylor, livreur, est arrivé juste à temps pour voir le troisième but avant de devoir partir pour une autre livraison.

La plupart des livreurs ghanéens sont ravis de voir la Coupe du monde se dérouler au Qatar, où ils vivent. Comme le livreur Daniel Brenyah, ils partagent tous le même souhait, celui de pouvoir encourager et soutenir leur équipe dans le stade. Mais leur salaire ne leur permet pas de se payer les billets qui vont de 55 à 800 dollars.

Le Ghana est devenu la troisième nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde lors du tournoi de 2010. Le capitaine des Black Stars, Andre Ayew, faisait également partie de cette équipe.

Aucune équipe africaine n'a atteint les demi-finales de la Coupe du monde.