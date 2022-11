Mozambique : le parc de Gorongosa s'adapte à l'incertitude climatique

Au Mozambique, le parc national de Gorongosa présente près de 12 000 kilomètres de paysages luxuriants et d’habitats naturels.

Si après la guerre civile de 1977 à 1992, la population d’éléphants du parc a été pratiquement décimée, trois décennies plus tard, la biodiversité a augmenté et la faune locale a atteint un nouveau sommet, supérieur à 102 000 animaux.

Mark Stalmans, responsable du département scientifique du parc national de Gorongosa explique les raisons d'une telle augmentation de la faune :"Il y a un système très fertile, très productif. Donc si vous avez une population dynamique qui reste, si vous la protégez, avec un bon drainage, avec des inondations fréquentes, un sol très fertile qui fournit un bon pâturage, vous pouvez avoir une croissance très rapide de ces nombres ".

Après les affrontements entre le gouvernement du Front de libération du Mozambique et ses opposants de la Résistance nationale du pays, c’est l’incertitude climatique qui rend les responsables du parc national inquiets.

" Parfois, il tombe très tôt, parfois il tombe très tard et parfois il tombe beaucoup moins, voire pas du tout. Donc, tout cela va avoir un impact sur la reproduction des animaux, ça va avoir un impact sur la végétation et la migration des animaux n'est plus ce qu'elle devrait être. Cela nuit non seulement à la faune, mais aussi à la "décomposition" de diverses activités" a déclaré Pedro Muagura, administrateur du parc national de Gorongosa.

Le parc national de Gorongosa continuera à s'adapter aux changements en attendant que la science apporte des solutions au déséquilibre de la nature déjà perceptible par les précipitations irrégulières.