Mozambique : 125 millions d’euros pour moderniser sa production d'énergie hydroélectrique

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 125 millions d’euros à la société mozambicaine Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), pour soutenir son programme visant à moderniser son système de production d’électricité.

Hidroeléctrica de Cahora Bassa est le plus grand producteur indépendant d’électricité d’Afrique australe. Il fournit de l’énergie hydroélectrique au Mozambique et aux pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

L’enveloppe se compose de la sorte : 100 millions d’euros provenant de la Banque africaine de développement et 25 millions d’euros du fonds « **Africa Growing Together **».

Cette modernisation devrait permettre de prolonger la durée de vie de la centrale d’au moins 25 ans.

Il s'agit d’améliorer la fiabilité de la fourniture d’énergie, de réduire les pannes, de permettre à la société de remplir ses obligations contractuelles envers ses fournisseurs et de renforcer l’intégration régionale du secteur de l’électricité au sein de la SADC.

Il permettra également d’assurer la pérennité de la sécurité énergétique de la Communauté de l’Afrique du Sud, du Mozambique et du Zimbabwe.

Cela « va faciliter une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables variables telles que le solaire photovoltaïque et l’éolien dans l’ensemble de la région.» a souligné le vice-président du Complexe de l’électricité, de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la Banque africaine de développement, Kevin Kariuki.

Wale Shonibare, directeur du Département des solutions financières, de la politique et de la régulation de l’énergie à la Banque, a ajouté : « Le soutien de la Banque à Hidroeléctrica de Cahora Bassa est parfaitement aligné sur sa vision de l’intégration des marchés africains de l’électricité afin de promouvoir la fourniture d’une électricité abordable et fiable aux consommateurs de la région. »

Le prêt s’aligne sur l’un des objectifs opérationnels de la Banque, en l'occurrence, « éclairer et alimenter l’Afrique en énergie ».