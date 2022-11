Mondial 2022 : Aliou Cissé ne pense qu'à la victoire

L’équipe nationale de football sénégalaise doit affronter ce mardi l’équipe de l’Equateur pour obtenir un billet pour les huitièmes de finale de la coupe du monde au Qatar 2022.

A l’approche de ce match décisif, l’entraineur des Lions, Aliou Cissé a analysé le classement du groupe A. Seule une victoire de l’équipe sénégalaise pourrait qualifier les joueurs, et les placer en tête du classement du groupe si les Pays-Bas ne parviennent pas à battre le Qatar.

"Je ne vais pas vous dire ce que je vais changer aujourd'hui. C'est (le Sénégal) une belle équipe, comme vous l'avez dit, et nous n'allons pas trop réfléchir au match de demain. Nous savons qu'il n'y a pas deux façons de faire. Nous devons gagner si nous voulons continuer l'aventure. C'est une équipe que nous respectons et, comme je l'ai dit, nous sommes bien préparés, et nous espérons pouvoir gagner le match demain, si Dieu le veut." a expliquéAliou Cissé, entraîneur du Sénégal.

Un point sépare les trois premiers du groupe A, les Pays-Bas (1er) et l'Équateur (2e) ayant quatre points et le Sénégal (3e) trois.

Sur le fait de savoir si les supporters du Sénégal comprendraient s'ils ne progressaient pas puisqu'ils sont champions de la Coupe d'Afrique des Nations et si c'est une pression négative l'entraineur est resté positif :

"Vous savez, personne n'aime perdre. Le Sénégal n'aime pas perdre. Nous avons toujours faim pour cette victoire. Je veux gagner. La population sénégalaise veut toujours gagner. Nous voulons toujours voir ces victoires arriver, donc ne pas aller en huitième de finale serait une pilule difficile à avaler. Cependant, nous parlons toujours de football ici et ce qui est important pour nous, c'est de faire exactement ce dont nous avons besoin et de nous donner les possibilités d'accéder aux phases à élimination directe."

Dans l’hypothèse ou, le Qatar, pays hôte, remporte la victoire face aux Hollandais de Louis Van Gaal, un match nul permettrait au Sénégal de rester dans la course.