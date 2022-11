Mondial 2022 : Maroc, la filière belge

**Après avoir tenu tête mercredi au vice-champion du monde, le Maroc affronte la Belgique dimanche pour un match avec une saveur particulière entre deux footballs intimement liés.

**

Jusqu'ici ce sont plutôt les Diables Rouges qui profitaient des joueurs d'origine marocaine. Lors des deux précédentes éditions, Marouane Fellaini et Nacer Chadli ont joué des rôles prépondérants. Que ce soit en 2014 (quart de finale) ou, surtout, en 2018, lors d'une épopée achevée sur la troisième marche du podium. Ils avaient tous deux marqué contre le Japon en huitièmes de finale. Deux buts décisifs alors que les hommes de Roberto Martinez étaient menés 2-1 à l'entrée du dernier quart d'heure.

Fellaini et Chadli ne sont plus là pour cette édition 2022, et, au contraire, ce sont les Lions de l'Atlas qui profitent de la filière belge. Le sélectionneur Walid Regragui a convoqué 4 natifs du Plat-Pays parmis ses 26. Tous évoluent au milieu de terrain :

Selim Amallah

Né à Hautrage, 26 ans, il évolue depuis quatre saisons au Standard de Liège. Convoité par Martinez et la Belgique, il a choisi de représenter le pays de son père en 2019 et compte aujourd'hui 25 sélections. Il était titulaire contre la Croatie.

Ilias Chair

Né à Anvers, 25 ans, il a été formé à l'Académie belge de Jean-Marc Guillou avant de débuter à Lierse. Il évolue en Angleterre depuis 5 ans, aux Queen's Park Rangers. Passé par les Lionceaux, il a intégré la tanière des Lions de l'Atlas en mai 2021 et porté à 11 reprises le maillot rouge.

Bilal El Khannous

Né à Strombeek-Bever, 18 ans, formé à Genk, il n'a débuté en pro qu'en mai dernier mais étale depuis sa classe technique, comparable à celle de son idole, Abdelhak Nouri de l'Ajax. International belge des U15 aux U18, il a opté pour le Maroc pour "rendre fier son grand-père".

Anas Zaroury

Né à Malines, 19 ans, formé à Zulte Waregem, passé en pro par Lommel puis Charleroi, il a rejoint cet été Burnley, entraîné par Vincent Kompany. Comme El Khannous, il était un habitué des Diablotins et convoité par Roberto Martinez. Mais il n'a pas hésité quand Walid Regragui l'a appelé pour remplacer au pied levé Amine Harit, blessé juste avant de s'envoler pour le Qatar.