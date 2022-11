Mondial 2022 : fortunes diverses pour les frères Williams

Joie pour la famille Williams d'Espagne, mercredi, à la Coupe du monde. Puis le désespoir pour la même famille Williams, qui est aussi du Ghana, jeudi.

Les frères Williams, Iñaki et Nico, ont réussi à marquer les deux côtés de leur héritage familial de manière remarquable lors de cette Coupe du monde au Qatar, en jouant pour deux pays différents. Ils sont tous deux nés en Espagne, mais leurs parents sont originaires du Ghana.

Nico faisait partie de la jeune équipe d'Espagne qui a battu le Costa Rica 7-0 mercredi, dans la performance la plus convaincante du tournoi jusqu'à présent. Il est entré en seconde mi-temps pour faire ses débuts en Coupe du monde.

Un jour plus tard, son grand frère Iñaki a joué son premier match de Coupe du monde pour le Ghana, une défaite 3-2 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Les 24 heures qui ont suivi ont été compliquées dans la maison familiale, en Espagne. Les célébrations de Nico, 20 ans, ont sans doute été rapidement suivies de condoléances pour Iñaki, 28 ans.

Il en va de même pour les deux frères qui, selon Otto Addo, l'entraîneur du Ghana, se sentent aussi espagnols que ghanéens. "Je sais qu'ils entretiennent tous les deux une relation solide avec leur mère et leur patrie".

En raison de son amour pour le pays de ses parents, l'intégration d'Iñaki dans l'équipe du Ghana a été très facile, ajoute Otto Addo, même s'il est né à Bilbao et a grandi au Pays basque.

Iñaki, un attaquant tout comme Nico, a joué tout le match pour le Ghana contre le Portugal et s'est tenu dans le rond central du stade 974 de Doha à la fin, les mains sur la tête et l'air amèrement déçu de la défaite.

"Peut-être que pour certains, c'est difficile à comprendre, mais je pense qu'il est vraiment possible d'avoir deux pays dans son cœur", a déclaré Otto Addo à propos d'Iñaki. "Et il est certain qu'il a le Ghana dans son cœur depuis le premier jour. Mais aussi l'Espagne".

L'histoire derrière cette situation implique la décision de leurs parents de quitter le Ghana il y a près de 30 ans pour trouver une vie meilleure en Europe.

Felix et Maria Williams n'auraient jamais pu penser qu'ils se retrouveraient avec deux fils jouant à la Coupe du monde lorsqu'ils ont traversé pieds nus une partie du désert et escaladé une barrière pour entrer en Espagne au début des années 1990.

À l'époque, Maria était enceinte d'Iñaki. Ils se sont installés à Bilbao et les deux garçons sont devenus des joueurs de football. Ils jouent toujours ensemble en club pour l'Athletic Bilbao, l'équipe de leur ville natale.

Les carrières des deux frères ont toujours été liées, même après qu'Iñaki ait décidé cette année de changer d'allégeance pour le Ghana et de revenir à ses racines. Le fait qu'ils jouent pour deux pays différents en l'espace de 24 heures n'est pas la première fois que cela se produit.

Iñaki a fait ses débuts avec le Ghana le 23 septembre de cette année contre le Brésil. Nico a fait sa première apparition avec l'Espagne contre la Suisse un jour plus tard.