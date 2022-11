Les mototaxis passent à l'électrique au Bénin et au Togo

Moyen de transport populaire et bon marché en Afrique de l’Ouest, les motos-taxis font le plaisir de leurs usagers mais pas de l’environnement.

Au Bénin et Togo, l’entreprise Zed-Motors proposent des véhicules électriques qui font passer progressivement les motos-taxis à essence au second plan.

"Nous avons des milliers de motos électriques en circulation et nous sommes aussi dans plusieurs pays africains. Sur le plan environnemental, comme vous le savez, les motos électriques ne polluent pas l'environnement. Sur le plan économique, nous avons pu réduire le coût des motos électriques en faisant l'assemblage localement." a déclaré Oloufounmi JP Koucoï, directeur de Zed-Motors à Cotonou au Bénin.

Assemblées localement, ces motos électriques sont plus respectueuses de l’environnement et sont moins chers pour les chauffeurs.

_"La nouvelle moto électrique est une très bonne moto, elle est très économique et il n'y a pas besoin de faire une vidange, il n'y a pas besoin de remplacer les moteurs et autres pièces. Il suffit de changer la batterie." a expliqué_Octave De Souza, conducteur de moto électrique à Lomé au Togo.

Dans les métropoles du Bénin et du Togo et dans d’autres grandes villes du continent, la pollution est majoritairement causée par le trafic routier. Elle est d’ailleurs l'une des causes principales de décès et un enjeu majeur de santé publique.

"L'une des choses qui nous préoccupent est la question des points de recharge. À cet égard, vous pouvez avoir une conduite stressante parce que vous ne savez pas où trouver une borne de recharge pour ne pas tomber en panne. Cela nous amène parfois à échanger (les batteries) avec 10 ou 15% de charge restante pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route." a dit Koffi Abotsi, conducteur de moto électrique à Lomé au Togo.

Un détail qui pourrait dissuader les potentiels acheteurs de ces nouveaux bolides, pour les appâter l’entreprise Zed-Motors, offre des panneaux solaires pour faciliter la recharge à ceux qui ne disposent pas de l’électricité chez eux.