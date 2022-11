Mondial 2022 : les supporters tunisiens satisfaits du match nul

La Tunisie a tenu le Danemark, demi-finaliste du Championnat d'Europe, en échec 0-0 mardi au Qatar.

Dans la capitale Tunis, les supporters des Aigles de Carthage ont accueilli avec joie le précieux point pris par la Tunisie mardi devant le Danemark, dans le groupe D lors de son premier match à la coupe du monde qui se déroule au Qatar.

''On n'a pas mal joué. On a pu marquer, mais l'arbitre a annulé un penalty pour nous. Mais nous avons fait du bon travail. Maintenant, nous devons faire plus contre la France et l'Australie. J'espère que Dieu sera avec nous. Qu'il nous rende heureux dans ce pays" se félicite un Tunisien

Avec ce score de 0 but, partout, la Tunisie a encore des chances de sortir de ce groupe et atteindre les huitièmes de finale pour la première fois en six participations.

Mais avant, il faudra rééditer l'exploit et pourquoi pas s'imposer face à l'Australie avant le match contre le champion en titre la France le 30 novembre prochain.