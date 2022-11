Nigeria : un défilé de mode contre la pollution plastique

Chaque année au Nigeria, le Greenfingers organise son événement culturel qui célèbre la mode tout en sensibilisant sur la préservation de l'environnement. Comme à l'accoutumée, les mannequins ont défilé avec des tenues fabriquées, à partir de matériaux recycles

Il s'agit de la défense des intérêts qu'ils soulèvent maintenant, tout ce dont ils parlent maintenant pour préparer cet avenir qui créera une planète durable pour eux, nous voyons les dégâts, nous voyons les problèmes, nous voyons le chaos, ils sont déjà inquiets de ne pas avoir un environnement sûr pour vivre, donc, ils font les bons choix maintenant a expliqué Chinedu Mogbo, Fondateur, Greenfingers Wildlife Initiative.

Avec ce défilé écologique, les initiateurs de ce projet pensent pouvoir réduire le nombre de déchets qui pululent dans la vie de Lagos et espèrent ainsi leur donner une seconde vie grâce au recylage. En effet, la capitale a du mal à gérer ses tonnes de déchets et les entreprises dans le domaine sont rares. Joy Udoka, la créatrice du Trashion Show de cette année a décidé de s'en inspirer : tous les produits que nous avons utilisés pour concevoir toutes ces robes peuvent être recyclés pour autre chose, et c'est là l'essence même du projet.

De plus en plus de jeunes se joignent à la campagne pour le changement, car les effets du changement climatique s'aggravent d'année en année.