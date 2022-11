COP27 : une délégation congolaise en porte-voix du "pays solution"

Alors que la COP-27 entre dans sa deuxième semaine, ce lundi, des militants du monde entierdont des congolaisont manifesté à Sharm el Sheikh.

Un groupe de Congolais s'est rassemblé devant l'International Convention Center, où se tenait la conférence, pour faire pression sur les pays industrialisés afin qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis des nations les plus vulnérables.

À travers cette marche, Héritier Mpiana, directeur de cabinet adjoint de la vice-Première ministre congolaise de l’Environnement, a porté la voix de la République démocratique du Congo en tant que "pays solution".

"Nous République Dem nous avons voulu organiser cette marche pour montrer au monde entier qu'il est temps de réagir. Il n'est pas normal d'être là sans avancée significative surtout que nous, RDC, sommes un pays solution au changement climatique" a déclaré Héritier Mpiana,vice-ministre de l'environnement du Congo.

Un groupe de travail RDC-USA a été créé en marge COP-27, a annoncé vendredi le gouvernement congolais.

Composé de 20 experts, ce groupe devra renforcer le leadership congolais en matière de climat et également créer un cadre favorable à une exploration pétrolière et gazière plus respectueuse des écosystème.