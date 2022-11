Mondial au Qatar : les Lions indomptables motivés

Pour ce Mondial au Qatar, les Lions indomptables auront comme entraîneur Rigobert Song. Un nouveau défi pour l’ancien joueur camerounais de 46 ans, qui a à son actif quatre participations à des Coupes du monde.

" C'est une personne formidable, en tant qu'entraîneur et en tant que manager. Il est toujours aux côtés de ses joueurs, pour leur donner des conseils. Le contact est plus facile avec lui, la communication est essentielle au sein du groupe", explique le défenseur Olivier Mbaizo.

Membres du groupe G où figurent les redoutables Brésiliens, ainsi que la Serbie et la Suisse, les Camerounais ne semblent pas avoir peur.

" Jouer contre le Brésil sera une source de motivation supplémentaire pour nous, nous n'avons peur de personne, car nous aimons les grands défis. Espérons que nous obtiendrons un bon résultat, nous verrons bien", poursuit-il.

Si les Lions indomptables sont confiants, c’est parce que ce genre de prouesses, ils l’ont déjà réalisé comme leur victoire 1-0 face à l’Argentine lors du Mondial en 1990.

"La première chose à faire, c'est de profiter de ce moment, car cela n'arrive que tous les quatre ans et parfois, on ne se qualifie pas pour la Coupe du monde. Nous ne voulons pas être là juste pour (être là), nous voulons aussi accomplir quelque chose. Jouer match après match et aller le plus loin possible", explique le joueur Bryan Mbeumo.

La confiance du Cameroun remonte jusqu’à Samuel Eto’o. L’ancien joueur prédit une finale 100 % africaine remportée par les Lions Indomptables face au Maroc.