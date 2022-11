Coupe du Monde au Qatar : la Tunisie rêve des 8e de finale

À la coupe du Monde de football au Qatar, la Tunisie veut atteindre la phase à élimination directe pour la première fois de son histoire.

Les champions d'Afrique en 2004 ne sont jamais sortis de la phase de groupe lors de leurs cinq précédentes participations à cette compétition. Pourront-ils réaliser l'exploit lors de leur sixième essai ? Youssef Msakini, le capitaine de l'équipe en est convaincu : Il est évident qu'il n'y a pas de groupes faciles en Coupe du monde ; tous les groupes sont difficiles, mais il est clair que quiconque se qualifie pour le mondial mérite d'y être. Nos chances sont évidemment claires et nous nous battrons jusqu'au dernier match.

Logés dans un groupe B composé de la France, championne en titre, du Danemark et de l'Australie, les Aigles de Carthage pourront compter sur leur résistance et un joueur emblématique Whabi Khazri, qui est le seul Tunisien à avoir marqué plusieurs buts dans une Coupe du monde. L'attaquant de Montpellier a trouvé le chemin des filets à deux reprises en 2018 contre le Panama et la Belgique.

"Nous n'avions pas de joueurs vedettes ces six ou sept dernières années, mais nous avons un bon groupe, nous avons affronté de nombreux pays, en Russie, en amical contre le Portugal et l'Espagne, nous avons battu la Croatie qui était vice-championne. Nous pouvons rivaliser avec de grandes nations grâce à un jeu fluide basé sur la transmission du ballon. Je pense que le fait que nous n'ayons pas de joueurs vedettes est notre force, nous sommes un groupe vraiment soudé qui peut rivaliser avec les grandes nations" explique-t-il.

Seifeddine Jaziri pourrait être une autre option offensive pour la Tunisie; l'attaquant du Zamalek a remporté le Soulier d'or de la Coupe arabe de la FIFA 2021 après avoir inscrit quatre buts. De plus, Hannibal Mejbri, le milieu de terrain de Manchester United, pourrait marquer cette compétition de son empreinte.

La Tunisie affrontera le Danemark pour son entrée en lice dans la compétition le 22 novembre, avant de rencontrer l'Australie le 30 novembre. Le dernier match du groupe B sera contre la France.