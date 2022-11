L'Afrique du Sud veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

L'Afrique du Sud a obtenu une enveloppe de 497 millions de dollars devant servir à la reconversion de la centrale de Komati, située dans la province de Mpumalanga dans le nord du pays.

Celle-ci a été mise à l'arrêt définitif lundi dernier après plus de 60 ans de service. Dotée de neuf unités de production, la centrale engloutissait jusqu'à 12 000 tonnes de charbon par jour et produisait lors de son achèvement deux fois plus d'électricité que toutes les centrales existantes du pays.

Désormais, elle servira de site de production d'énergie renouvelable alimenté par 150MW de solaire, 70MW d'éolien et 150MW de batteries de stockage.

La première puissance industrielle du continent tire encore 80% de son électricité du charbon, pilier de l'économie sud-africaine employant près de 100 000 personnes.

Ce prêt doit participer à la réduction de gaz à effet de serre en Afrique du Sud, le pays avait déjà obtenu à la Cop26 8.5 milliards de dollars pour des solutions écologiques.

"La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi difficile à relever dans le monde entier, et particulièrement en Afrique du Sud compte tenu de la forte intensité en carbone du secteur énergétique", a déclaré le président de l'organisation, David Malpass.

Selon la banque mondiale, il lui faudrait au moins 500 milliards de dollars pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.