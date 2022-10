Cameroun : l'intrigant nouvel équipementier des Lions Indomptables

Au Cameroun le changement de cap réalisé par les nouveaux dirigeants de la fédération de football concernant l'équipementier des lions indomptables fait toujours couler encre et salives. La presse locale s'interroge sur le choix de ''One All Sports'', jugé néophyte dans le monde du ballon rond.

Un point de vente de maillots de clubs de football à Douala, au Cameroun. Parmi ces équipements, se trouvent ceux des Lions indomptables. La sélection nationale de football du pays. Apriori une bonne affaire pour le tenancier, à l’approche de la coupe du monde au Qatar.

Seulement, ces tenues estampillées Coq Sportif deviennent caduques. La Fécafoot ayant depuis août jeté son dévolu sur un nouvel équipementier One All Sports. Une source d'appréhension pour le commerçant.

"Pendant la période de la CAN (la Coupe d'Afrique, ndlr.), on a fait des stocks de réserve assez importants en prélude à l'événement majeur qui est la Coupe du monde. Aujourd'hui qu'on nous parle de "One All Sports", on peut dire que ce n'est pas très évident pour nous, surtout par ces temps de récession économique.", explique Zobel Wans.

L’affaire fait grand bruit. Lié aux lions indomptables jusqu’en 2023 le coq sportif dénonce une résiliation unilatérale de contrat. Après avoir saisi le tribunal de Nanterre en France, l'équipementier accuse la Fécafoot de bloquer un règlement à l'amiable. Alors que dans le pays l’arrivée de ce nouvel équipementier peu connu dans l’univers du ballon rond fait débat.

"Dans un premier temps, on va rappeler que dans l'imagerie populaire, l'arrivée de "One All Sports" au sein de la Fédération camerounaise de football n'a pas été bien perçue pour deux choses. La première chose, c'est que c'est une marque moins connue, c'est un équipementier qu'on a souvent connu dans la Formule 1 et le E-game. Ce n'est pas une marque qui a souvent équipé les équipes de football. C'est ça justement qui est décrié. Et à côté de cela, on s'attendait à avoir des marques connues.", a déclaré Mathieu Fangwa, journaliste sportif camerounais.

Mais du côté de la fédération camerounaise, on se veut rassurant : c'est l'un des contrats les plus lucratifs que la Fédération n'ait jamais signé." Vante son secrétaire général . Pas facile de vérifier, les termes du contrat étant aussi bien gardés qu’un secret d’Etat.