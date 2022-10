Nigeria: Les inondations font peser le risque d'une crise alimentaire

Les fortes précipitations qui se sont abattues sur le Nigeria vont avoir un impact sur les récoltes cette année selon les agriculteurs.

Des pluies plus abondantes que la moyenne ont endommagé les cultures et provoqué des inondations généralisées qui ont fait des centaines de victimes.

Comme Celina Gowan qui cultive ses 5 hectares de terre à Abuja depuis plus de 20 ans:

La pluie a été trop forte, et l'inondation a divisé la ferme en deux. Si vous allez derrière , vous verrez , elle est divisée en deux, l'inondation a affecté le riz de ce côté, les bananes, mes plantains, tout est fichu."

L'association locale des agriculteurs a indiqué que Certains agriculteurs ont perdu près de 75 % de tout ce qu'ils ont planté cette année..

De nombreux consommateurs de ce marché se plaignent déjà de la hausse des prix des marchandises ainsi que de la mauvaise qualité des produits.

"Tout est très cher pour nous, même (obtenir) de la nourriture pour manger n'est pas si facile, c'est pourquoi nous en bavons pour obtenir de quoi manger pour nos enfants ....."

Les inondations ont bloqué ou emporté les routes, et le transport des produits vers les marchés prend maintenant plus de temps et coûte plus cher que jamais. Les agriculteurs affirment que 20 % de leurs produits périssent sur la route.

Les dégâts causés par les inondations au Nigeria s'étendent également au bétail dans des régions comme l'État de Bayelsa, où des éleveurs disent avoir perdu des milliers de volailles , la plupart d'entre elles étant mortes de maladies d'origine hydrique.

Les experts pointent du doigt les précipitations inhabituelles et l'incapacité des gouvernements à mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour mieux se préparer aux catastrophes climatiques.

Les inondations en Afrique de l'Ouest sont "principalement dues à la négligence des gouvernements face aux problèmes environnementaux tels que le changement climatique sur une période donnée", a déclaré Ibrahim Raji, un chercheur en climatologie spécialisé dans la région. La situation "se résume à la réticence du gouvernement à aborder les questions environnementales", a ajouté M. Raji.

Chi Lael, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations unies au Nigeria, s'inquiète de "l'inquiétante saison des récoltes qui s'annonce".

Au Nigeria, le PAM a déclaré qu'il fournissait une aide d'urgence dans l'État de Yobe, l'une des régions les plus durement touchées. Mais l'agence a besoin d'urgence de 129 millions de dollars pour soutenir ses opérations au Nigeria au cours des cinq prochains mois, a déclaré sa porte-parole.