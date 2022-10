NBA : Kuminga vise une nouvelle bague

Stephen Curry et Golden State ont remis leur titre NBA en jeu la nuit dernière. Ils n'ont pas fait de détail en infligeant un cinglant 123-109 aux Lakers de LeBron James. Plus tôt, les Warriors avaient reçu leur bague de champion 2022. La quatrième pour Curry, la toute première pour le Congolais Jonathan Kuminga.

Le natif de Goma a réussi une belle première année dans la prestigieuse ligue américaine, devenant l'un des plus jeunes champions NBA de l'histoire.

S'il a timidement commencé la seconde hier soir (13 minutes de jeu, 3 rebonds face aux Lakers), l'ailier congolais devrait gagner en temps de jeu et voir son rôle prendre de l’importance.

Jonathan Kuminga sera source d'inspiration pour les autres joueurs africains de la Ligue. Ils n'ont jamais été si nombreux.

16 se présentent sur la ligne de départ de cette saison 2023, 32 si on prend en compte les bi-nationaux.

Angola (1) : Bruno Fernando (Houston Rockets)

Cameroun (3) : Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Christian Koloko et Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Congo (1) : Serge Ibaka (Milwaukee Bucks)

Guinée (1) : Mamadi Diakite (Cleveland Cavaliers)

Nigeria (5) : Josh Okogie (Phoenix Suns), Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Udoka Azubuike (Utah Jazz), Chima Moneke et Chimezie Metu (Sacramento Kings)

RDC (2) : Jonathan Kuminga (Golden State Warriors), Bismack Biyombo (Phoenix Suns)

Sénégal (1) : Gorgui Dieng (San Antonio Spurs)

Soudan (1) : Bol Bol (Orlando Magic)

Soudan du Sud (1) : Wenyen Gabriel (Los Angeles Lakers)

Mais aussi Deandre Ayton (Phoenix Suns, Bahamas et Nigeria), Mfiondu Kabengele (Boston Celtics, Canada et RDC), Eugene Omoruyi (Oklahoma City Thunder, Canada et Nigeria), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks, France et Rwanda), Moussa Diabaté (LA Clippers, France, Guinée et Mali), Nicolas Batum (LA Clippers, France et Cameroon), Evan Fournier (New York Knicks, France et Algérie), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder, France et Sénégal), Olivier Sarr (Portland Trail Blazers, France et Sénégal), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers, Allemagne et Gambie), Kostas Antetokounmpo (Chicago Bulls, Grèce et Nigeria), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Grèce et Nigeria), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Grèce et Nigeria), Rui Hachimura (Washington Wizards, Japon et Bénin), Clint Capela (Atlanta Hawks, Suisse, Angola et RDC), O.G. Anunoby (Toronto Raptors, Royaume-Uni et Nigeria).