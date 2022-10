Sadio Mané vise le podium

Sadio Mané aborde lundi le gala du Ballon d'Or avec sérénité. Le champion d'Afrique sait que le graal est promis au Français Karim Benzema mais il espère bien se hisser dans le top 3 après une saison brillante, marquée par la victoire dans la CAN mais aussi une finale de Ligue des Champions et un transfert marquant de Liverpool au Bayern de Munich.

Le théâtre du Châtelet, à Paris, accueille la prestigieuse cérémonie, prévue à partir de 20h30 une fois le défilé des stars achevé sous le crépitement des flashes.

Dans l'ordre, seront distribués le trophée Kopa (meilleur jeune joueur avec le Franco-angolais Eduardo Camavinga en favori), le nouveau "prix Socrates", célébrant les footballeurs et footballeuses les plus engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, le Ballon d'Or féminin avec la Nigériane du Barça Asisat Oshoala parmi les 20 finalistes, les trophées Müller (meilleur buteur) et Yachine (meilleur gardien dont le Marocain Yassine Bounou et le Sénégalais Edouard Mendy).

Le clou du spectacle interviendra aux alentours de 21h49 quand sera dévoilée l'identité du successeur de l'Argentin Lionel Messi, septuple lauréat du Ballon d'Or mais grand absent de la liste des 30 nommés, une première depuis 2005.

Buteur contre le Barça (3-1) dimanche, Karim Benzema "recevra aujourd'hui le Ballon d'Or à Paris", affirme le quotidien sportif espagnol As. "La revanche d'un mal-aimé", titre Le Parisien en consacrant sa Une à celui "qui a su redorer son image après des polémiques et des erreurs de parcours".

"On espère qu'il gagnera le Ballon d'Or, parce qu'il le mérite pour tout ce qu'il a fait cette année et l'année dernière", a glissé dimanche son coéquipier croate Luka Modric, sacré en 2018.

Benzema apparaît comme le prétendant N.1 après avoir empilé les sacres en Ligue des champions, Championnat d'Espagne et Ligue des nations avec des performances individuelles ébouriffantes: 50 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid.

Cette année, les candidats au trophée piloté par le magazine France Football ne sont pas si nombreux derrière "KB9".

L'attaquant polonais Robert Lewandowski, deuxième de l'édition 2021, a certes réalisé une nouvelle saison pleine au Bayern Munich avant de rejoindre Barcelone cet été, mais il n'a guère brillé en Europe.

Sadio Mané a lui aussi échoué contre le Real en finale de Coupe d'Europe (1-0) après avoir été champion d'Afrique avec le Sénégal et vice-champion d'Angleterre avec Liverpool. Il s'est plutôt bien adapté à son nouveau club du Bayern : 9 buts en 16 apparitions dont le dernier ce week-end lors de la large victoire contre Fribourg (5-0).

Parmi les autres africains nommés, orphelin du Sénégalais à Liverpool, Mohamed Salah espère se maintenir dans le top 10 lui qui a offert la victoire aux Reds ce week-end dans le choc de Premier League contre Manchester City. Il avait terminé 7e de la dernière édition.

L'Egyptien n'a pu croiser l'Algérien Riyad Mahrezà Anfield, absent ce week-end et en retrait en ce début de saison à l'image de son penalty manqué la semaine dernière en Ligue des Champions contre Copenhague.

Enfin, on aura une pensée pour l'Ivoirien Sébastien Haller, brillant avec l'Ajax en C1 la saison dernière mais qui n'a pu encore porter le maillot de Dortmund depuis l'annonce de son cancer.

Réformé cette année, le règlement du Ballon d'Or insiste sur "les performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant" des postulants, ce qui limite les possibilités de voir un lauréat consacré au regard de sa carrière ou de son aura.

C'est l'heure de leur dérouler le tapis rouge !