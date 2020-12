Ballon d'or : l'Afrique, grande oubliée de l'histoire

Le Ballon d'or, le plus prestigieux trophée individuel en football, ne sera pas remis en cette année tronquée par le Coronavirus. Pour le remplacer, les organisateurs ont choisi d'élire la meilleure équipe de tous les temps.

Au mois d'octobre dernier, Samuel Eto'o s'était, le premier, offusqué le jour de la parution de la liste, goûtant peu son positionnement à droite d'une éventuelle ligne d'attaque.

Les résultats parus ce mardi n'ont pas calmé le lion indomptable : aucun africain ne figure dans les trois équipes-types dévoilées par l'hebdomadaire français de référence.

Même George Weah, la seule étoile continentale à avoir soulevé le prestigieux ballon, n'a pas trouvé grâce aux yeux du jury composé de 140 journalistes.

"Aujourd'hui on ne peut pas nous sortir 33 footballeurs sans citer quelqu'un comme Weah qui a marqué l'histoire en étant le seul africain à avoir remporté le Ballon d'or," réagit Wahany Sambou Johnson, notre spécialiste du football africain.

"Il y a également quelqu'un comme Didier Drogba qui, non seulement, a marqué l'histoire du foot français, mais qui est aussi une légende en Angleterre, sur le plan européen aussi il a brillé et remporté la ligue des champions.

Et que dire de Samuel Eto'o Fils qui fut l'un des éléments clés de la meilleur équipe du FC Barcelone, celle qui a tout écrasé. Il en était l'un des meilleurs attaquants, sacré pichichi (meilleur buteur de la Liga), il aurait d'ailleurs dû remporter ce ballon d'or.

Je ne vois pas comment on peut imaginer dresser les trois meilleures équipes de l'histoire sans nommer au moins un de ces 3 footballeurs. C'est assez scandaleux et cela conforte ce que disait Eto'o : le footballeur africain n'est pas considéré à sa juste valeur et ça il faut le crier haut et fort."