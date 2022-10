La chaussure traditionnelle "merkub", l'un des symboles du Soudan

Depuis des siècles au Soudan, les peaux d’animaux servent à la conception des merkubs, les chaussures traditionnelles. Fabriquées à la main, elles sont l’un des symboles du pays. Hamid est un spécialiste. Il confectionne des merkubs depuis plus de 45 ans. Dans son atelier d’Omdurman, au Darfour, région épicentre de la production de merkubs, chacun peut trouver chaussure à son pied.

"Nous produisons des chaussures pour hommes et femmes, des bottes, des chaussures traditionnelles, des chaussures pour la police et l'armée, et des chaussures spéciales pour les diabétiques. Dans le passé, nous fabriquions des chaussures en peaux de tigre et de léopard, mais aujourd’hui, c’est interdit. Alors nous fabriquons désormais des chaussures en peaux de vache, de mouton et de serpent.

Généralement, les merkubs sont achetés comme souvenir par les touristes, mais les commerçants nous en commandent aussi. Les prix varient entre 4 et 30 dollars. Les merkubs en peau de serpent et de chèvre sont celles qui ont le plus de succès", dit-il.

Ces dernières années, l'intérêt pour les chaussures traditionnelles en cuir a cependant diminué en raison de leur prix relativement élevé et de l’arrivée en force sur le marché de produits manufacturés.

"Je fabrique des merkubs depuis 22 ans et j’ai bien moins de commandes que dans le passé. Mais les Soudanais qui veulent conserver leurs traditions continuent à acheter des chaussures traditionnelles en cuir", explique Ali Mohammed, un autre fabricant de merkubs.

Au-delà d’être très légers, confortables et solides, les merkubs sont aussi considérés comme un indicateur de richesse et de statut social. Les Soudanais les portent avec leurs vêtements traditionnels, cellabiye et imme, notamment lors des festivals et pour des occasions spéciales. Les merkubs ornés de motifs en peau de tigre sont, eux, réservés aux mariés.