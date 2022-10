Kenya : des tongs dans les œuvres d'art

Au Kenya, l'entreprise Ocean Sole transforme des semelles de tongs issues des plages et décharges du pays en oeuvre d'art depuis ...1999. Contribuant ainsi à la lutte contre la pollution marine dans le pays et sur la côte de l'océan Indien. L'activité a permis aussi la création d'environ 100 emplois qui font vivre au moins 1000 personnes.

"Nous avons une équipe complète de laveurs qui nettoient les tongs sales avec du détergent. Elles sont ensuite placées dans l'atelier où elles sèchent avant d'être utilisées par les artistes. Nous avons deux types de sculptures, les plus petites sont faites à base des tongs. Pour les plus grandes sculptures, nous utilisons de la mousse PU pour recouvrir l'intérieur de grandes sculptures. Puis nous les rembourrons avec des tongs. C'est la raison pour laquelle les plus grandes sculptures ont un contour ou un aspect taché, contrairement à l'aspect rayé des plus petites pièces." explique Joe Mwakiremba, directeur commercial, Ocean Sole.

La compagnie transforme environ environ 1 million de tongs en oeuvre d'art chaque année. Des sculptures qui ornent les halls des musées, des zoos et des hôtels. Elles sont aussi destinées à l'export.

" Au moins 90 % de notre production ici est destinée à l'exportation ; Nous vendons normalement à des zoos, des aquariums, des musées et des boutiques de cadeaux dans le monde entier. Nous nous associons également à des organisations qui souhaitent réaliser ou commander une sculpture grandeur nature ou un éléphant ou une girafe grandeur nature, par exemple.'', souligne le directeur commercial d'Ocean Sole. Avant d'ajouter : ''Nous voulons appliquer cette idée à d'autres pays qui ont des problèmes de flip-flop, comme ici. Nous avons reçu de nombreuses demandes de pays comme l'Indonésie, l'Inde et le Brésil, et comme Ocean Sole, nous souhaitons ouvrir des ateliers dans ces pays dans les 5 prochaines années. "

Une initiative éco-responsable. La start-up consacre plus de 10 à 15 % de ses revenus au nettoyage des plages et à des activités de protection de l'environnement.