Cameroun : une défaite inquiétante

L'équipe nationale du Cameroun est en tournée en Corée du Sud pour préparer sa coupe du monde 2022. Opposés au modeste Ouzbékistan ce vendredi, les Lions se sont fait dompter par la 77e nation mondiale (2-0).

Privé de Toko Ekambi, Choupo Moting ou Zambo Anguissa, Rigobert Song pouvait en revanche compter sur le grand retour de Nicolas Nkoulou pour articuler une défense à trois avec Jean-Charles Castelletto et Enzo Ebosse. Devant, le binational Bryan Mbeumo faisait ses grands débuts aux côtés de Vincent Aboubakar.

Une défense expérimentale et une ligne d'attaque séduisante qui se sont avérées inoffensives face à un adversaire pourtant très limité. Les Camerounais, apathiques, encaissent deux buts par mi-temps. Le premier sur un contre rondement mené et conclu de près par Khojimat Erkinov (24e), plus prompt qu'André Onana. Le portier de l'Inter s'inclinera une seconde fois à un quart d'heure de la fin de la rencontre.

Une réaction est attendue mardi prochain contre la Corée du Sud, adversaire d'un autre standing puisque également qualifié pour le Mondial qatari.