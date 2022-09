Nigeria : 20 morts dans les inondations, la sécurité alimentaire menacée

Au moins 20 personnes sont mortes au Nigeria cette semaine après les pires inondations que le pays a vécu depuis une décennie.

Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits, aggravant les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire alors que des centaines de personnes ont été blessées et quelque 100 000 personnes ont été déplacées.

"J'ai perdu mes propriétés et mes terres agricoles avec mes céréales, mes femmes et mes enfants sont dans un camp de personnes déplacées. Je ne sais pas comment ils se nourrissent ni dans quel état de santé ils sont. J'implore le gouvernement de fournir un abri et des médicaments à ma famille." a déclaré Malam Abubakar Kubayo, agriculteur de 48 ans.

Les inondations ont en effet noyé les cultures dans toute la région du nord, qui produit une grande partie de ce que le pays mange.

Mais en plus de la sécurité alimentaire du pays en danger, l'agence de gestion des catastrophes met en garde contre de "graves conséquences" dans les semaines à venir, deux barrages ayant commencé à déborder.

"Comme vous pouvez le voir, tous mes concitoyens ont déménagé loin d'ici. Cette communauté et de nombreuses communautés de notre zone de gouvernement local ont été emportées par les inondations. Mes propriétés ont disparu, mes terres agricoles. J'ai perdu deux tracteurs et je ne sais pas où ils sont maintenant. Je demande au gouvernement de nous venir en aide." a expliqué_Malam Muhammad Garba, fonctionnaire municipal de 59 ans.

Le déferlement a touché un demi-million de personnes dans 27 états et plus de 300 personnes ont été tuées dans des inondations depuis le début de l'année.

L'Agence des services hydrologiques du Nigeria prévoit plus d'inondations en 2022 que l'année dernière en raison de "précipitations excessives".