Whabi Khazri : "La Tunisie va écrire l'histoire au Mondial 2022"

Le capitaine tunisien Wahbi Khazri est optimiste: son pays peut entrer dans l'histoire lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar et dépasser la phase de groupes pour la première fois.

Les Aigles de Carthage rencontreront la France le 30 novembre pour leur troisième match d'un groupe comportant également l'Australie et le Danemark.

Je pense que nous pouvons sortir du groupe, nous savons que la France est là et qu'elle jouera pour gagner. Le Danemark et l'Australie sont de bonnes équipes, je pense que ce serait incroyable si nous pouvions le faire, la Tunisie n'a jamais dépassé la phase de groupe. Je pense que nous avons un groupe bien construit qui peut se qualifier dès le groupe explique-t-il.

Khazri faisait partie de la sélection de la Coupe du monde de 2018 en Russie, lorsque la Tunisie a battu le Panama 2 - 1 et a remporté son premier match de Coupe du monde depuis 1978. Le capitaine des aigles de Carthage avait trouvé le chemin des filets.

Né en France de parents d'origine tunisienne, Khazri a choisi de porter le maillot de la sélection tunisienne après avoir joué pour France chez les espoirs. Un choix dont il est fier.

Ensuite, on m'a demandé de la Tunisie, et quand le sommet du sport m'a appelé, j'ai dû répondre. Je ne savais pas si j'aurais joué un jour pour l'équipe de France, alors qu'en Tunisie, je sentais que tout le monde me voulait, et je me suis donc rendu disponible. J'ai fait ce choix et je ne le regrette pas, j'ai joué cinq Coupes d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde et j'espère qu'une deuxième viendra. Jouer pour l'équipe nationale est le point culminant d'une carrière, je suis très heureux et je ne regrette pas le choix que j'ai fait.

L'attaquant de 29 ans a rejoint Montpellier à la fin de la saison dernière après quatre saisons à Saint-Étienne. Il prendra certainement part au match de préparation pour le mondial 2022 au Qatar le 27 septembre prochain au Parc de Prince. Les Aigles de Carthage affronteront le Brésil de Neymar.