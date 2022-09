Sénégal : Keita Baldé suspendu pour violation d'un contrôle antidopage

L'international sénégalais Keita Baldé a été suspendu jusqu'au 5 décembre pour une violation d'un contrôle antidopage en Italie, a annoncé le Spartak Moscou, son club actuel, une mesure qui semble compromettre sa participation au Mondial 2022.

Le milieu de terrain "a été suspendu par le tribunal national antidopage italien jusqu'au 5 décembre pour une violation de procédure lors d'un contrôle antidopage lorsqu'il jouait à Cagliari", a déclaré samedi le Spartak dans un communiqué.

Le club russe n'a pas donné de précision sur la nature de cette "violation", tout en affirmant qu'aucune substance illicite n'avait été détectée dans l'échantillon testé ce jour-là.

Selon le Spartak, le joueur de 27 ans ne pourra reprendre l'entraînement, "au plus tôt", que 22 jours avant la fin de sa suspension, en vertu du règlement de la FIFA.

L'ex-pensionnaire de la Masia du FC Barcelone, qui a notamment évolué à la Lazio de Rome (2013-2017) et à l'AS Monaco (2017-2021), a joué à Cagliari la saison dernière en Serie A avant de rejoindre, sous des latitudes plus froides, le Spartak Moscou.

La suspension de Keita Baldé, qui a remporté en février dernier la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, compromet fortement ses chances de participer au Mondial au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre.

Les Lions de la Téranga, qui font partie du groupe A, joueront leur premier match le 21 novembre contre les Pays-Bas, avant d'affronter le Qatar et l'Equateur.