Kenya : "Nous n'avons jamais été confrontés à une telle sécheresse"

Dans l'est du Kenya, la beauté du ciel contraste avec l’austérité de la terre, brûlée par le soleil et jonchée de carcasses de bétail. Les bêtes sont victimes de la sécheresse insupportable qui frappe la région. Ses habitants sont partis, exceptés certains anciens. Attachés à leur terre, ils sont encore là et subissent l'aridité extrême sans réel espoir d’amélioration.

"J’ai 78 ans. Je n'ai jamais vu une sécheresse aussi grave de toute ma vie. Il n’est pas tombé une seule goutte de pluie depuis trois ans. Toutes ces maisons ont été abandonnées par leurs habitants. Peu d'entre nous sont restés ici. Nous ne nous sommes jamais trouvés dans une situation aussi désastreuse", raconte Dubey Ibrahim Werar, une habitante de la ville de Garissa.

Ces dernières années, l’agriculture et l’élevage ont été paralysés par le manque de précipitations et la très forte augmentation des températures. Des millions de Kényans n'ont presque plus de quoi se nourrir et nombreux sont ceux qui ont même perdu tout moyen de subsistance.

"La sécheresse a vraiment affecté notre bétail, ce qui nous a privés de nos ressources économiques. La seule personne qui peut se permettre d'acheter quelque chose est celle qui a du bétail, car elle peut le vendre. Nous n'avons pas de marchés où nous pouvons acheter de la nourriture et nous n'avons pas de fermes. La seule chose qui nous permettait d’avoir un revenu, c’était notre bétail et nous l’avons perdu", détaille Mohammed Noor Afey, un autre résident de Garissa.

Près de 18 millions de personnes sont en situation de faim extrême au Kenya. Les organisations humanitaires distribuent régulièrement de la nourriture aux villageois.

Les populations font face à leur pire sécheresse depuis 40 ans et doivent aussi affronter une détérioration du pouvoir d’achat ainsi qu’une hausse des taux de malnutrition parmi les communautés les plus vulnérables.