Le basket sans frontières en Égypte

La NBA, la FIBA et la Fédération égyptienne de basket-ball ont annoncé lundi que le 18e amp Basketball Without Borders Africa se tiendrait au Caire à la fin du mois (28-31 août). Un retour sur le continent pour ce programme dont la dernière édition avait eu lieu au Sénégal en 2019.

BWB Africa 2022 rassemblera une soixantaine des joueurs et joueuses âgés de 18 ans et moins, venus de toute l'Afrique. Ils auront l'opportunité de cotoyer des joueurs, légendes ou actuels, passés par la NBA ou la WNBA. Les futurs campeurs prendront également part à des programmes d'apprentissage de la vie, de développement du leadership et de service communautaire.

"Basketball Without Borders est notre camp phare de développement de l'élite en Afrique, et nous sommes ravis que l'événement reprenne sur le continent pour la première fois en trois ans", a déclaré à cette occasion Victor Williams, PDG de NBA Afrique. "Depuis son lancement en 2003, BWB Africa a fourni une plateforme pour les meilleurs jeunes joueurs d'Afrique pour développer et montrer leurs compétences tout en continuant à développer l'écosystème du basket-ball du continent. Nous sommes impatients de travailler une fois de plus avec la FIBA sur ce programme emblématique et nous sommes ravis de collaborer avec la Fédération égyptienne de basket-ball pour amener cet événement spécial en Égypte pour la première fois."

"C'est formidable de voir Basketball Without Borders revenir en Afrique pour cette 18e édition", a déclaré Zoran Radovic, directeur des fédérations nationales et du sport de la FIBA. "Il est clair que le talent dans cette partie du monde est fort, et nous avons vu de grands joueurs qui ont participé aux camps BWB s'élever et devenir des superstars. Avec la NBA, nous sommes fiers de contribuer à continuer à construire et à renforcer le basket-ball en Afrique et à fournir à ces futurs joueurs des compétences qu'ils utiliseront sur et en dehors du terrain."

"Nous sommes ravis d'accueillir la BWB pour la première fois en Afrique du Nord et en Égypte", a déclaré le président de la Fédération égyptienne de basket-ball, le Dr Magdy Abo Frekha. "C'est un grand honneur d'accueillir les jeunes talents d'Afrique sur la terre des Pharaons. En 2022, Le Caire a accueilli la Coupe Intercontinentale de la FIBA, la Basketball Africa League, et maintenant la BWB, ce qui nous donne le sentiment que le basket-ball en Egypte est en pleine croissance et florissant."

12 anciens campeurs de BWB Africa ont été recrutés par la NBA depuis 2003

Un nombre record de 41 anciens participant à la BWB figuraient parmi les 121 joueurs internationaux figurant sur les listes d'ouverture de la saison 2021-22 de la NBA : le champion NBA 2019 Pascal Siakam (Toronto Raptors, Cameroun, promotion 2012) et le quintuple All-Star de la NBA Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Cameroun, promotion 2011).

Lors de la draft 2022 de la NBA, deux anciens campeurs ont été sélectionnés : Christian Koloko (choisi au 33e rang par les Raptors, Cameroun, promotion 2017) et Khalifa Diop (choix numéro 39 des Cleveland Cavaliers, Sénégal, promotion 2018).