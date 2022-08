Institut du monde arabe : découverte virtuelle de la pyramide de Khéops

**Déambuler dans les entrailles de la pyramide de Khéops telle qu’elle était il y a 4500 ans, est désormais possible. Grâce au parcours « L’horizon de Khéops », le joyau du monde antique se visite à l’Institut du monde arabe à Paris. Pour cela il faut un sac à dos et un casque de réalité virtuelle.

Un voyage dans le temps. Si les visiteurs du parcours L’horizon de Khéops" sont physiquement à l'Institut du monde arabe à Paris, derrière leur casque de réalité virtuelle, c’est en Egypte que leur avatar se trouve.

Plongez dans le IIIe millénaire avant notre ère direction le plateau de Gizeh où trône la pyramide de Khéops. Édifié entre 2.590 et 2.565 avant J.-C, ce bâtiment en pierre haut de 146 mètres est à l’origine le plus volumineux jamais réalisé par l’homme. S'il a été bâti pour abriter la dernière demeure du roi Khéops, il continue de fasciner les visiteurs du monde entier.

Alors, chargé d’un sac à dos, une cinquantaine de personnes peuvent (virtuellement) y déambuler ou tâtonner en même temps. L'expédition immersive se déroule en 45 minutes. La prouesse est le fruit de trois ans de travail mené par la société française Emissive. En effet, l'entreprise qui développe depuis 15 ans cette technologie proche du jeu vidéo et entend mettre la VR au service de la culture. Cette nouvelle réalisation est une source de grande joie pour le co-fondateur de la société : "Ce que nous essayons de faire, ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire dans la réalité, révèle Fabien Barati. Dans le cas de "L'horizon de Khéops", on va accéder à des zones interdites au public, des endroits où il est même impossible de se rendre afin d'avoir une autre perspective de l'architecture [de la pyramide]. C'est un voyage dans le temps, c'est voyager 4 500 ans en arrière pour découvrir le plateau de Gizeh."

Dernière merveille du monde antique

Le parcours inédit permet aux visiteurs de pénétrer au cœur de la dernière merveille du monde antique qui a traversé les âges. Ensuite, il faut se baisser ou se faufiler pour accéder aux galeries.

La déesse féline Bastet et "Mona", sorte de guide touristique accompagnent les voyageurs temporels, qu'ils soient néophytes ou passionnés d'égyptologie.

"C'est absolument extraordinaire parce que nous sommes allés en Égypte, s'exclame Christine Arrieu, mais je ne suis pas entrée dans la pyramide de Khéops, et [avec L'horizon de Khéops] on entre dans la pyramide. Ça nous donne une perspective totalement différente."

"Tout le monde connaît à peu près les pyramides égyptiennes, commence Wilfried Guinisiau, un touriste Angevin. Ici, non seulement nous sommes à l'intérieur, mais nous sommes au-dessus d'elles, autour d'elles. Dans un bateau qui les survole. On est complètement immergé, c'est l'immersion totale."

En effet, les voyageurs temporels sont transportés sur le plateau de Gizeh, où trône la pyramide. Ils peuvent admirer la vue spectaculaire, longer le Nil sur une pirogue ou assister à l'embaumement d'un pharaon ; le temps d'un parcours unique. L'expédition immersive se tient jusqu'au 2 octobre.