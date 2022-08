RDC : dialogue Tshisekedi-Guterres sur les actions de la MONUSCO

Le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU a confirmé ce lundi qu'António Guterres s'était entretenu avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au lendemain du meurtre d’au moins trois personnes par des soldats de l’Onu à la frontière avec l'Ouganda.

"Le Secrétaire général a transmis ses condoléances et a également présenté ses excuses pour l'incident de dimanche qui a impliqué des soldats de la paix de l'ONU et qui a eu lieu à Kasindi, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le Secrétaire général a déclaré que les Nations unies sont totalement engagées en faveur de la paix et pour une coordination et une coopération avec les forces armées congolaises (FARDC) afin de résoudre la situation et d'apporter la stabilité dans l'est de la RDC. Il a également souligné dans les termes les plus forts la nécessité d'établir les responsabilités pour ces événements et a salué la décision de son représentant spécial en RDC, Bintou Keita, de placer en détention le personnel de la mission impliqué dans l'incident et d'ouvrir immédiatement une enquête", a détaillé Stephane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l'Onu.

Dimanche, des Casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant d'ouvrir la barrière et de traverser la frontière congolaise tuant au moins trois personnes et en blessant 15 autres. Depuis, la situation dans cette zone est explosive. Lundi, la police et l'armée congolaises ont usé e tirs de sommation pour disperser des manifestants qui s'approchaient d'une base de la Mission des Nations unies.