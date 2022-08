Rwanda : des drones au service des éleveurs de porcs

Isaiah Rugirababiri est éleveur de porcs depuis près de trois ans. Pour faire féconder ses femelles, il doit parcourir 9 kilomètres pour louer un mâle qui pourra s'accoupler avec sa truie.

Depuis janvier 2022, des drones livrent du sperme de porc aux agriculteurs des zones rurales. L'entreprise à l'origine de cette initiative s'appelle Zipline. Son objectif est de surmonter les difficultés de transport du sperme de porc par la route vu que le sperme de porc est extrêmement fragile, sensible aux changements de température et a une durée de conservation très courte. Isaiah semble soulager.

"Ce qui m'a motivé à utiliser ce sperme de porc transporté par drone, c'est que c'est issu d'une bonne race qui va augmenter ma production. Avec cette méthode, je n'ai plus à me soucier autant qu'avant de la qualité et de la race que j'ai choisie" dit-il.

Chaque agriculteur paie entre 6,5 et 10 dollars US pour inséminer un porc femelle. Cette somme contribue à l'achat de la semence et le service fourni par le vétérinaire. Le transport est assuré par le gouvernement rwandais qui dans le cadre de ce programme veut augmenter la productivité.

Le Rwanda Agriculture and animal resources Board (RAB) s'est fixé comme objectif d'inséminer plus de 150 000 porcs par an dans tout le pays, à l'aide de drones. Cette technologie a permis de réduire les difficultés liées à l'accouplement naturel avec le sanglier.

Les vétérinaires louent l'insémination artificielle car elle réduit également le risque de transmission de la peste porcine et d'autres maladies entre les exploitations.

Par ailleurs, grâce à Zipline, les agriculteurs peuvent recevoir en temps voulu des intrants agricoles fiables et à température contrôlée. Le Rwanda compte une population estimée à 1,8 million de porcs, selon le RAB, et vise à doubler ce chiffre d'ici 2030, la demande continuant à croître.