Drone Africa Service et ses drones "made in Niger"

Des drones made in Niger, c’est le pari qu’a relevé Abdoulaziz Kountché il y a une dizaine d’années maintenant.

L’entrepreneur et petit fils du général et ancien dirigeant nigérien Seyni Kountché a fondé Drone Africa Service, une entreprise qui conçoit des drones et les met au service de divers secteurs d’activité du pays. De la cartographie aérienne à l’agriculture en passant par la gestion des risques et catastrophes, ces drones 100% nigériens sont fabriqués en fonction des besoins et de la demande des clients.

Drone Africa Service travaille sur le transport pour optimiser les délais de déplacements de ses drones et permettre le transport d’objets comme des médicaments par exemple. Crées et produits dans un atelier à Niamey, la capitale nigérienne, les drones sont toutefois dotés de caméra venant d’autres pays du globe, ces modèles high tech n’étant pas produit au Niger pour le moment.

C’est malheureusement grâce au contexte géopolitique que l’entreprise a pu se déployer. Les drones ont permis de surveiller des zones reculées du Niger, là où parfois les organisations internationales n’ont plu accès.

Accompagné de ses deux collaborateurs, Abdoulaziz Kountché vient à concevoir des drones pour des entreprises au Mali, au Bénin ou en core au Burkina Faso. L’innovateur a pour ambition de former d’avantage de concepteurs, et de créer courant 2021, une Drone Academy.